Meryl Streep açıkladı: Anne Hathaway yeni filmde 'aşırı zayıf model' kullanımını engelledi

Dünya sinemasının unutulmazları arasında yer alan ve moda dünyasının perde arkasını sert bir dille eleştiren The Devil Wears Prada (Şeytan Marka Giyer) serisinin ikinci halkası, çekim aşamasında önemli bir sosyal sorumluluk hareketine sahne oldu. Filmin başrol oyuncularından Anne Hathaway, sektördeki "sıfır beden" dayatmasına karşı somut bir adım attı.

MERYL STREEP AÇIKLADI: "HATHAWAY HEMEN MÜDAHALE ETTİ"

Harper’s Bazaar'a konuşan efsanevi oyuncu Meryl Streep, rol arkadaşı Hathaway'in set öncesi koyduğu tavrı kamuoyuyla paylaştı. Streep, Milano Moda Haftası’ndaki gözlemlerinin ardından 43 yaşındaki oyuncunun harekete geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Modellerin sadece genç ve güzel değil, aynı zamanda endişe verici şekilde zayıf olduklarını fark ettim. Anne bunu gördü ve hemen yapımcılarla konuşarak filmdeki modellerin bu kadar ‘iskelet gibi’ olmamasını sağladı."

MODA DÜNYASINDAKİ DEĞİŞİM BEYAZ PERDEYE YANSIYACAK

Yönetmen David Frankel, devam filminin karakterlerin 20 yıl sonraki yaşamlarına odaklanacağını ve geçen sürede medya dünyasında yaşanan radikal değişimleri yansıtacağını belirtti. Gerçek defile sahnelerinin de yer alacağı filmde, Hathaway’in bu müdahalesiyle birlikte "sağlıklı beden" imajının ön planda tutulması hedefleniyor.

VİZYON TARİHİ NETLEŞTİ

Efsanevi dergi editörü Miranda Priestly (Meryl Streep) ve kariyer basamaklarını tırmanan Andy Sachs (Anne Hathaway) karakterlerini yeniden buluşturacak olan yapımın, Mayıs 2026’da sinemaseverlerle buluşması bekleniyor. Film, sadece bir moda hikayesi değil, aynı zamanda sektörün insani değerlerle imtihanını da beyaz perdeye taşıyacak.