Meşrubat içti, nöbet geçirdi... Sebep: Çocukların gizli düşmanı!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:07

Güncelleme: 14.02.2024 - 14:33

Çocuklar, şekerli gıda ve içecekleri tüketmekten büyük keyif alır. Fakat şeker sevdası, küçük Albie’nin az kalsın sonunu getiriyordu. Neyse ki vaktinde müdahale felaketi önledi.

Annesiyle birlikte gittiği bovling salonunda, içeciğini bitirdikten hemen sonra halüsünasyonlar görmeye başlayan Albie, korkuyla kendi yüzünü tırmalamaya başladı. Albie’ye olanları dehşetle anlatan annesi, oğlunu korumak için sarıldığında, tıpkı bir “ölü gibi ağır” olduğunu söyledi.

“DEHŞET VERİCİYDİ”

Oğlunu telaşla hasteneye götüren Beth, Albie’nin geçirdiği nöbeti, "korkunç ve yürek parçalayıcıyı" olarak tarif etti. Doktorların müdahelesinden sonra başına gelenleri anımsayan küçük Albie ise yaşadıklarını, “çok korkmuştum ve babamın beni kurtarmasını istedim" sözleriyle anlattı.

Peki, meyveli bir meşrubat Albie’yi nasıl bu hale getirmişti?

KABUSUN NEDENİ 'GLİSERİN'

Doktorlara göre, Albie'nin yaşadığı krize yol açan özel katkı maddesi ne bir renklendirici, ne de bir gıda koruyucu. Küçük çocuğun yaşadığı kabusun sebebi, aslında gliserin.

Doktorlara göre gliserin, 4 yaşından küçükler tarafından tüketildiğinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

İngiliz Gıda Standartları Ajansı’nın (FSA) Katkı Maddeleri depertmanı başkanı Adam Hardgrave, gliserin kullanılan içeceklerle ilgili olarak “işletmelerin ve ebeveynlerin özellikle yüksek tüketim durumunda tehlikelerin farkında olmaları” gerektiği üzerinde duruyor.

5 VAKA DAHA RAPOR EDİLDİ

Hardgrave, açıklamasının devamında, "Ebeveynler mide bulantısı ve baş ağrısı gibi semptomları, başka faktörlere bağlayabildiğinden, gliserin zehirlenmesinin bildirilmemesi muhtemeldir. gliserin seviyelerini düşürmek için halihazırda adım atmış olan üreticilere müteşekkiriz” ifadelerine yer verdi.

Çocukların vücutları gliserin ile kandaki şeker kadar hızlı başa çıkamadığından, "şoka girme, düşük kan şekeri ve bilinç kaybı" gibi belirtilere neden olabilir.

FSA ayrıca, Albie'nin ilk gliserin zehirlenmesi vakası olmadığını, son beş yıl içinde "beş vakanın daha rapor edildiğini" açıkladı.

GLİSERİN NEDİR?

Gliserin, aynı zamanda gliserol olarak da bilinir, renksiz, kokusuz, tatlı bir tat veren ve su ile kolayca karışabilen bir sıvıdır.

Kimyasal formülü C3H8O3 olan gliserin, üç hidroksil grubu içerir ve bu özelliğiyle çok yönlü bir alkol olarak kabul edilir. Doğal olarak yağlarda ve yağ asitlerinde bulunur ve sabun yapımı, gıda endüstrisi, ilaç ve kozmetik sektörleri gibi birçok farklı alanda kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Gliserinin kullanım alanları oldukça geniştir:

Gıda Endüstrisi: Gliserin, gıda ürünlerinde nemlendirici, tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılır. Aynı zamanda gıda ürünlerine yumuşaklık kazandırmak ve donmayı önlemek amacıyla da eklenir.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri: Cilt bakım ürünleri, losyonlar, diş macunları ve saç bakım ürünleri gibi birçok kozmetik ve kişisel bakım ürününde nemlendirici olarak yer alır.

İlaç Endüstrisi: Gliserin, ilaç formülasyonlarında çözücü, tatlandırıcı ve nemlendirici olarak kullanılır. Ayrıca, bazı oral ve topikal ilaçların yapısında bulunur.

Biyokimya ve Araştırma: Laboratuvar ortamlarında, gliserin biyokimyasal reaksiyonların ve araştırma çalışmalarının bir bileşeni olarak kullanılır. Protein çözeltilerinin dondurulup saklanmasında koruyucu olarak da işlev görür.

Endüstriyel Uygulamalar: Gliserin, alkol bazlı yakıtların üretimi, plastikler, boya ve kaplamalar gibi birçok endüstriyel üründe hammadde olarak kullanılır.

Gliserinin bu geniş kullanım alanları, su tutma kabiliyeti, çözücü özellikleri ve biyolojik olarak zararsız oluşu gibi özelliklerinden kaynaklanır. Bu özellikler, gliserini çok yönlü ve değerli bir bileşik yapar.

GLİSERİN ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Gliserin zehirlenmesi, gliserin içeren ürünlerin aşırı miktarlarda tüketilmesi veya yanlış şekilde uygulanması sonucu meydana gelebilir.

Gliserin genellikle insanlar için düşük toksisiteye sahiptir, ancak çok yüksek dozlarda alındığında sağlık sorunlarına yol açabilir.

Gliserin zehirlenmesi durumunda görülebilecek belirtiler arasında mide bulantısı, kusma, ishal, baş ağrısı, susuzluk, ağız kuruluğu, sersemlik hissi ve yüksek dozlarda tüketildiğinde böbrek üzerinde olumsuz etkiler gibi sorunlar yer alabilir.

NASIL MÜDAHALE EDİLMELİDİR?

Gliserin zehirlenmesi durumunda yapılacak müdahale ve tedavi, zehirlenmenin şiddetine ve semptomların ciddiyetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir:

Maruziyetin Kesilmesi: İlk adım, daha fazla gliserin alımını önlemek için maruziyeti kesmektir.

Tıbbi Yardım: Zehirlenme belirtileri gösteren kişi, derhal tıbbi yardım almalıdır. Durum, zehirlenmenin ciddiyetine bağlı olarak evde yönetilebilecek kadar hafif veya hastanede tedavi gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Destekleyici Bakım: Vücudun sıvı dengesini korumak için bol miktarda sıvı alımı teşvik edilebilir. Şiddetli vakalarda, tıbbi gözetim altında intravenöz (IV) sıvılar gerekebilir.

Belirtilerin Yönetimi: Mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomlar için destekleyici tedaviler uygulanabilir. Çok nadir durumlarda ve yalnızca tıbbi gözetim altında, vücuttan gliserinün atılmasını hızlandıracak tedaviler uygulanabilir.

Gliserin zehirlenmesi vakalarında önemli olan, belirtilerin hafife alınmaması ve hızlı bir şekilde tıbbi yardım aranmasıdır.

Herhangi bir zehirlenme durumunda, yerel zehir kontrol merkeziyle iletişime geçmek veya acil servise başvurmak önemlidir.

Zehirlenme vakalarında öz-ilaçlamadan kaçınılmalı ve her zaman profesyonel tıbbi tavsiye alınmalıdır.