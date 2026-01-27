Meta 'abonelik' sistemine geçiyor: Instagram'da sınırsız reels gönderme devri bitecek!

BBC'nin haberine göre, sosyal medya devi Meta, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni bir adım atıyor. Şirket; Instagram, Facebook ve WhatsApp platformlarında yapay zeka destekli ayrıcalıklar sunan premium abonelik sistemini test etmeye hazırlanıyor.

YAPAY ZEKA İLE AYRICALIKLI İÇERİK DÖNEMİ

Meta'nın yeni abonelik modelinde odak noktası yapay zeka araçları olacak. Kullanıcıların fikirlerini görselleştirmesine olanak tanıyan yeni nesil araçlar ve "Vibes" adı verilen video oluşturma uygulaması gibi özellikler, sadece premium abonelerin kullanımına sunulacak.

Bu hamleyle birlikte Meta, standart sosyal medya kullanımını bir "üretim merkezine" dönüştürmeyi hedefliyor.

"MANUS" İLE OTONOM ASİSTAN DENEYİMİ

İşletmeler ve bireysel kullanıcılar için geliştirilen Manus aboneliği, mevcut chatbot sınırlarını zorlayacak. Defalarca soru sorma ihtiyacını ortadan kaldıran Manus;

Görevleri bağımsız olarak planlayabiliyor,

Talimatları yürütebiliyor,

Süreçleri kendi başına tamamlayabiliyor.

Meta ekibi, Manus’un yeteneklerini Meta AI ile entegre ederek hem tüketici hem de işletme kanadında "çok amaçlı otonom aracılar" sunmayı planlıyor.

PAYLAŞIM SAYISINA SINIR GELİYOR MU?

Yeni dönemin en tartışmalı gelişmesi ise içerik paylaşımına getirilen kısıtlamalar oldu. İngiltere ve ABD’deki bazı kullanıcılara gönderilen bildirimlere göre Meta, bağlantı (link) paylaşım sayısına sınır getirmeyi test ediyor.

Ücretsiz Kullanıcılar: Belirli bir sayıda bağlantı ve içerik paylaşabilecek.

Premium Aboneler: Sınırsız paylaşım hakkına sahip olacak.

Şirket, bu testi "bağlantı odaklı gönderilerin aboneler için bir katma değer olup olmadığını anlamak" amacıyla yürüttüğünü savunurken, birçok kullanıcı bu kısıtlama kararına tepki gösterdi.