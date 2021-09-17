Metallica’dan yeni albüm sinyali: Kolları sıvadık

17 Eylül 2021 Cuma, 17:47

Heavy metal grubu Metallica'nın davulcusu Lars Ulrich, uydu üzerinden yayın yapan SiriusXM radyosundan Eddie Trunk’a konuk olduğu programda, grubun yeni albümü için müjde sayılabilecek işaretler verdi.

Grubun yeni bir albüm çıkarmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Ulrich, “O yola girdik. Bir albüm olarak tanımlamak doğru mu bilmiyorum ama kolları sıvadık. Çok meşgulüz ancak çok da hazırız. Belli bir düzeyde müzik yaratmaya devam ediyoruz. Bir takvimden söz etmek için çok erken ancak ihtimalleri düşünmek bile heyecan verici” diyerek yanıt verdi. Kendilerini çok genç hissettiklerini söyleyen sanatçı, “İşe koyulmaya hazırız” dedi.

Temmuz ayında grubun gitaristi Kirk Hammett de yeni albüm hakkında konuşmuş, bu albümün “dünyadaki ayrımlara son vereceğini ve insanları bir araya getireceğini” söylemişti.

Grup üyeleri, Covid-19 salgını başladığından bu yana evlerinde müzik üretmeye devam ediyor. Solist James Hetfield, grubun Zoom uygulaması üzerinden şimdiye kadar 10 şarkıyı yazıp bitirdiğini açıklamıştı.

Metallica’nın son albümü "Hardwired… To Self-Destruct", 2016’da yayınlanmıştı.