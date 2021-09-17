Metallica’dan yeni albüm sinyali: Kolları sıvadık
Dünyaca ünlü Metallica grubunun üyeleri, yeni Metallica albümünün sinyallerini verdi. Grup, yeni şarkılarını Zoom uygulaması üzerinden buluşarak yazdı. Metallica’nın son albümü, 2016’da yayınlanmıştı.
Heavy metal grubu Metallica'nın davulcusu Lars Ulrich, uydu
üzerinden yayın yapan SiriusXM radyosundan Eddie Trunk’a konuk olduğu
programda, grubun yeni albümü için müjde sayılabilecek işaretler verdi.
Grubun yeni bir albüm çıkarmayı düşünüp düşünmediği sorusuna
Ulrich, “O yola girdik. Bir albüm olarak tanımlamak doğru mu bilmiyorum ama
kolları sıvadık. Çok meşgulüz ancak çok da hazırız. Belli bir düzeyde müzik
yaratmaya devam ediyoruz. Bir takvimden söz etmek için çok erken ancak
ihtimalleri düşünmek bile heyecan verici” diyerek yanıt verdi. Kendilerini çok
genç hissettiklerini söyleyen sanatçı, “İşe koyulmaya hazırız” dedi.
Temmuz ayında grubun gitaristi Kirk Hammett de yeni albüm
hakkında konuşmuş, bu albümün “dünyadaki ayrımlara son vereceğini ve insanları
bir araya getireceğini” söylemişti.
Grup üyeleri, Covid-19 salgını başladığından bu yana
evlerinde müzik üretmeye devam ediyor. Solist James Hetfield, grubun Zoom
uygulaması üzerinden şimdiye kadar 10 şarkıyı yazıp bitirdiğini açıklamıştı.
Metallica’nın son albümü "Hardwired… To Self-Destruct", 2016’da yayınlanmıştı.
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