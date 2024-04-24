Meteoroloji uyardı: Çöl tozu nedir? Çöl tozu Türkiye'ye ne zaman geliyor? Çöl tozu zararlı mı?

Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:36

Güncelleme: 24.04.2024 - 13:36

Kuzey Afrika'nın çoğunu kaplayan geniş çöl tozu önümüzdeki günlerde Türkiye'de görülmesi bekleniyor. Peki, Çöl tozu nedir? Çöl tozu Türkiye'ye ne zaman geliyor? Çöl tozu zararlı mı?

ÇÖL TOZU NEDİR?

Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.Toz taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır. Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir.

ÇÖL TOZU İSTANBUL’A GELECEK Mİ?

Türkiye’ye Afrika’dan çöl tozu geliyor. Uzmanlar perşembe gününden itibaren etkili olacak çöl yağmuru konusunda vatandaşları uyardı. Türkiye'nin batısından etkili olmaya başlayacak çöl tozu, perşembe tüm Türkiye'de etkisini gösterecek. Cumadan itibaren etkisini kaybedecek çöl tozu hafta sonuyla birlikte ülkemizi terk edecek.

ÇÖL TOZU ETKİLERİ NELER?

Uzmanlar, toros, çöl tozunun taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına da neden olabildiğine işaret ederek, "Havada toz yoğunluğu artması solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum bağışıklık sistemine etki edebilir. Sağlık sorunu olan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar özellikle perşembe ve cuma günü biraz dikkatli olsunlar." uyarısında bulundu.