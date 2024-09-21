Yayınlanma: 21.09.2024 - 09:50

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:06

Şarkıcı Metin Arolat dün akşam Kozyatağı'nda sahne aldı. Arolat şarkı söylerken aniden fenalaştı. Kalp masajı yapılan şarkıcı, hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Peki, Metin Arolat kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Arolat neden öldü?

METİN AROLT KİMDİR?

Metin Arolat 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Çerkes, babası banka memuru ve İstanbulludur. Babası Türk Hava Yolları'nın logosunu tasarlayan kişidir. Babasının büyük dedesi Hasan İzzet Paşa, dedesi ise ünlü Türk şairi Ali Mümtaz Arolat'tır. Amcası gazeteci Osman Saffet Arolat, kuzeni ise mimar Emre Arolat'tır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Abisi Demir Arolat trafik kazasında hayatını kaybedince mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul’a taşındı.

İstanbul’da ilk olarak Osman Üstündağ’ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünü aldı. Bir süreliğine Amerika’ya gidip Chicago’da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye dönünce Tarkan'ın klip çekimlerini yapan ekipte çalışmaya başladı. Yönetmenlikten daha çok sanatçı kimliğiyle tanınan Metin Arolat, Sinan Çetin ,Rezzan Tanyeli, Ömer Vargı, Turgay Çokuludağ gibi Reklam Yönetmenlerine asistanlık yaptı.

Müzik piyasasına 1995 Yılındaki “Ayrılık Olmaz” albümü ile adım atan sanatçı şimdiye kadar toplam 6 albüm yayımladı.

METİN AROLAT'IN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

1995: Ayrılık Olmaz

1998: Yine Bir Başıma

2005: Kabul Et

2010: Lütfen Yaz Gelsin (Single)

2010: Çok Daha Ötesi

2014: Karavan