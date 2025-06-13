Metin Keçeci kimdir? Metin Keçeci nereli, kaç yaşında? Metin Keçeci hangi dizi ve filmlerde oynadı?

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan oyuncu Metin Keçeci, ekonomik çıkmazlar nedeniyle evinden tahliye edileceğini açıkladı.

METİN KEÇECİ KİMDİR?

1975 Hakkâri doğumlu olan Metin Keçeci 10 yaşındayken tiyatro ile tanıştı. Hakkâri'de İlim Sağlık Kültür Araştırma Vakfı bünyesinde 1993 yılında tiyatro grubu kurdu ve çeşitli oyunlar oynadı.



2007 yılında Hokkabaz adlı sinema filminde rol aldı ve aynı yıl Bir Demet Tiyatro adlı dizide rol aldı. 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003 yılında yerel bir kanalda şov programı sundu. 2004 yılında TRT 1'de yayımlanan 'Fırtınalı Hayatlar' adlı dizide rol aldı ve aynı yıl TGRT kanalına çekilen 'Bodrum Hakimi' adlı TV filminde rol aldı. 2005 yılında BKM Atölye oyuncularına katıldı ve aynı yıl 'Organize İşler' adlı sinema filminde rol aldı ve yine aynı yıl 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' adlı sinema filminde rol aldı.



Metin Keçeci'nin klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ile başrolünü oynadığı 'Vay Başıma Gelenler' adlı komedi filmi, 4 Ekim 2013 tarihinde vizyona girdi.

METİN KEÇECİ FİLMLERİ

2013 - Vay Başıma Gelenler

2012 - Düşman Kardeşler (Sezon1)

2009 - 2011 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2008 - A.R.O.G

2007 - Bir Demet Tiyatro

2006 - Hokkabaz

2005 - Hacivat ve Karagöz neden öldürüldü

2005 - Organize İşler

2004 - Bodrum Hakimi

2004 - Fırtınalı Hayatlar