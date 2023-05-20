2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Oktay Gürtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Oktay Gürtürk şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Gürtürk kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının 20 Mayıs Cumartesi günü yayımlanan 76. bölümünün konuğu Oktay Gürtürk'ün hayatı ve şarkıları merak ediliyor. İzleyiciler Oktay Gürtürk hakkında arama motorlarında kimdir, nereli, şarkıları neler gibi soruları araştırıyor. Peki, Oktay Gürtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Oktay Gürtürk şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Gürtürk kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 14:04
Oktay Gürtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Oktay Gürtürk şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Gürtürk kimdir?
Abone Ol google-news

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu şarkıcı Oktay Gürtürk'ün kim olduğu, nereli olduğu ve şarkıları merak ediliyor. Peki, Oktay Gürtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Oktay Gürtürk şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Gürtürk kimdir? İşte, Oktay Gürtürk hakkında merak edilenler...

OKTAY GÜRTÜRK KİMDİR?

Oktay Gürtürk, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Elazığ’da geçiren ve kendi deyimiyle 30 yıla yakın bir sahne geçmişi olan Oktay Gürtürk, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgileniyor.

Profesyonel müzik hayatına 1988 yılında başlayan Oktay Gürtürk, ilk olarak Ankara'da sahne almaya başladı. Bu şehirde pek çok mekanda sahne alan şarkıcı kariyerine daha sonra İstanbul'da devam etme kararı aldı. İlk albümünü 2000 yılında çıkaran Oktay Gürtürk 2007 yılında çıkardığı “Yiğit Yaralı Olur” albümü ile tanınmaya başladı.

Futbolla da ilgili olan Oktay Gürtürk, Galatasaray ve Elazığspor taraftarı. Aşk Çiçeğim adlı şarkısıyla önemli bir başarı kazanan şarkıcı müzik kariyerine, yaptığı albümler ve diğer müzikal çalışmalarla devam ediyor. Oktay Gürtürk'ün en bilinen eserleri ise şunlar; Yiğit Yaralı Olur, Kara Köprü Narlıktır, Baboş ve Emmoğlu Ele Benzer.


oktay gürtürk oktay gürtürk kimdir kimdir? Şarkılar Bizi Söyler

İlgili Haberler

Elif Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Elif Kaya şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Elif Kaya kimdir?

Elif Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Elif Kaya şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Elif Kaya kimdir?
Murat Kurşun kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Kurşun hastalığı nedir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Murat Kurşun kimdir?

Murat Kurşun kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Kurşun hastalığı nedir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Murat Kurşun kimdir?
Çılgın Sedat kimdir, nereli, kaç yaşında? Çılgın Sedat şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Çılgın Sedat kimdir?

Çılgın Sedat kimdir, nereli, kaç yaşında? Çılgın Sedat şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Çılgın Sedat kimdir?

En Çok Okunan Haberler