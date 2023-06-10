Anitta kimdir? Anitta nereli, kaç yaşında? Anitta şarkıları nelerdir?

Yayınlanma: 10.06.2023 - 15:57

Güncelleme: 10.06.2023 - 15:57

Brezilyalı şarkıcı Anitta, Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye geldi .

ANİTTA KİMDİR?



Anitta, 30 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da doğdu. Yedi yaşında Rio de Janeiro'nun Honório Gurgel mahallesindeki bir Katolik kilisesinin korosunda şarkı söylemeye başladı. 16 yaşında bir teknik okulda işletme okudu. 2012'de ilk single'ı " Meiga e Abusada " ile ulusal başarı elde etti.

Aynı yılın Temmuz ayında, dört hit tekli üreten kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. 2017'de, İspanyolca Latin pop ve reggaeton müziğine kısmi geçişini hızlandıran İspanyolca " Paradinha " adlı ilk şarkısını çıkardı . Aynı yıl Kolombiyalı şarkıcı J Balvin ile yaptığı işbirliği " Downtown ", onun İspanyolca konuşulan birçok pazarda çığır açan şarkısı oldu. 2021'in sonlarında beşinci stüdyo albümü Versions of Me'den (2022) çıkan İspanyolca single'ı " Envolver " Spotify'da Global Top 50 listesinde zirveye ulaştı.

ANİTTA ALBÜMLERİ

Anitta (2013)

Ritmo Perfeito (2014)

Bang! (2015)

Kisses (2019)

Versions of Me