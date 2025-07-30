Metin Şentürk’ün kardeşi kanserle mücadele ediyor: Dua istedi!

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal videoyla takipçilerinden dua istedi. Şentürk, 11 aydır kanserle mücadele eden kardeşinin hastanede tedavi gördüğünü ve acılarının arttığını söyledi.

Kardeşinin hastane odasından görüntülerin de yer aldığı video, sanatçının takipçilerini derinden etkiledi. Kardeşiyle birlikte zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Metin Şentürk, duanın gücüne olan inancını dile getirerek şu sözleri kullandı:

“Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun.”

Sanatçının bu çağrısının ardından, sosyal medyada binlerce destek mesajı paylaşıldı.