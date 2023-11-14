Metin Uca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Hızla iyileşiyorum'

Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:59

Güncelleme: 14.11.2023 - 09:59

Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca'nın geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanıp kaza geçirdikten sonra boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıktı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı.

"HIZLA İYİLEŞİYORUM..."

Uca, eski bir fotoğrafını eklediği paylaşımına şu notu düştü:

"Merhaba… Hızla iyileşiyorum. Bu tabii eski bir fotoğraf. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle."