Micellar suyu pamukla silip bırakanlar dikkat: Yapılan hata cilt bariyerine zarar veriyor...

Makyajı saniyeler içinde mıknatıs gibi çekip alan micellar sular, modern güzellik rutinlerinin en büyük kurtarıcısı olarak görülür. Ancak çoğu kişinin yaptığı en büyük hata, kutunun üzerinde "durulama gerektirmez" yazmasına güvenerek cildi o şekilde bırakmak. Oysa micellar suyun çalışma prensibi, "sürfaktan" adı verilen temizleyici moleküllerin kirleri hapsetmesine dayanır. Durulanmayan bir ciltte bu moleküller, hapsediği kir ve yağ ile birlikte gözeneklerin üzerinde kalmaya devam eder.

Uzmanlara göre, ciltte kalan bu görünmez kimyasal tabaka, derinin doğal pH dengesini bozarak koruyucu bariyerini zayıflatır. Özellikle hassas ve karma ciltlerde bu durum; nedensiz kızarıklıklara, geçmeyen nemsizlik hissine ve tıkanan gözenekler nedeniyle oluşan "maskne" benzeri sivilcelere yol açar.

Cilt sağlığını korumak ve pürüzsüz bir doku elde etmek için temizlik rutini yeniden düzenlenmeli. Uzmanlara göre, micellar su ile makyaj silindikten sonra yüz mutlaka nazik bir yıkama jeliyle arındırılmalı veya en azından bol ılık suyla durulanmalı. Cildin nefes almasını sağlamak ve bariyeri onarmak için bu işlemin ardından alkol içermeyen bir tonik ve nemlendiriciyle rutin tamamlanmalı.