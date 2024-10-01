Michelin Yıldızı ve restoranların geleceği: İşte kapanmaların ardındaki nedenler...

Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:48

Güncelleme: 01.10.2024 - 15:48

Michelin Yıldızı rehberi, dünyada hem turizmi hem de yeme-içme sektörünü etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle ülkeyi tanımayan yabancı turistlerin restoran tercihlerinde ilk baktığı kaynaklardan biri verilen ödüller olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, Michelin yıldızı restoranlar ve şefler için büyük bir öneme sahipken ödülü alabilenlerin sayısı da bir hayli az. Ancak son zamanlarda yıldızlı restoranların kapanma veya iflas etme haberleri artış gösteriyor. Bu denli başarıya layık görülen restoranların iflas etmesi ya da faaliyetlerini durdurmasının sebeplerini Gastronomi Turizmi Derneği'ne sorduk.

MİCHELİN YILDIZI'NIN RESTORANLAR İÇİN ÖNEMİ

Michelin Yıldızı'nın gastronomi dünyasındaki önemini Gastronomi Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe şu sözlerle açıkladı:

''Michelin Yıldızı, gastronomi dünyasında en prestijli ödüllerden biridir ve bir restoranın uluslararası arenada tanınmasını sağlar. Yıldızlı restoranlar, genellikle üst düzey yemek deneyimleri sundukları için, Michelin Yıldızı almak hem prestij hem de ticari başarı anlamına gelir. Restoranlar bu ödülü aldıklarında müşteri çekme kapasiteleri artar, fiyatlarını yükseltebilir ve markalarını global bir seviyeye taşıyabilirler. Yıldızın kaybedilmesi ise itibar kaybı olarak görülür.''

KAPANMALARIN ÜÇ ANA NEDENİ

''Son yıllarda Michelin yıldızlı restoranların kapanma oranlarının artmasının arkasında birkaç temel sebep bulunmaktadır'' diyen Boztepe bu sebepleri üç ana başlıkta şöyle sıraladı:

'' Artan Maliyetler: Kaliteli malzemeler, yüksek personel ücretleri ve lüks mekânların işletme giderleri önemli ölçüde artmıştır. Bir Michelin yıldızını sürdürebilmek, restoranlar üzerinde büyük bir finansal yük oluşturabilir.

Kaliteli malzemeler, yüksek personel ücretleri ve lüks mekânların işletme giderleri önemli ölçüde artmıştır. Bir Michelin yıldızını sürdürebilmek, restoranlar üzerinde büyük bir finansal yük oluşturabilir. Aşçıların ve sahiplerin baskısı : Michelin yıldızı almak, büyük bir sorumluluk ve baskı yaratır. Yıldızı koruma çabası, şefler üzerinde ciddi stres ve tükenmişlik yaratabilir.

: Michelin yıldızı almak, büyük bir sorumluluk ve baskı yaratır. Yıldızı koruma çabası, şefler üzerinde ciddi stres ve tükenmişlik yaratabilir. Pandemi etkisi: Covid-19 pandemisi, restoran endüstrisini derinden sarstı. Kapanmalar, kısıtlamalar ve değişen müşteri alışkanlıkları nedeniyle birçok restoranın sürdürülebilirliği zorlaştı. Pandemi sonrası ekonomik dalgalanmalar, Michelin Yıldızlı restoranları da olumsuz etkiledi. Artan enflasyon, malzeme maliyetlerinin yükselmesi ve müşteri sayısındaki azalmalar, restoranların maliyetlerini karşılamasını zorlaştırdı. Özellikle turizme dayalı olan Michelin yıldızlı restoranlar, uluslararası seyahatlerin azalmasıyla birlikte büyük darbe aldı.''

GASTRONOMİ TURİZMİ DERNEĞİ'NİN MİCHELİN HAKKINDAKI GÖRÜŞLERİ

Gastronomi Turizmi Derneği, Michelin yıldızlarının gastronomi turizmine büyük katkı sağladığını düşünüyor. Bir destinasyonun Michelin Yıldızlı restoranları olması, turistlerin o bölgeyi ziyaret etmesi için güçlü bir sebep olabilir. Bu tür restoranlar, gastronomi turizminin merkezi haline gelir ve bölgeye ekonomik katkı sağlar. Ancak son yıllarda kapanmalar ve ekonomik zorluklar, bu etkilerin bir kısmını zayıflatmış olabilir.

MİCHELİN YILDIZI ALABİLMEK İÇİN GEREKENLER

Bir restoranın Michelin Yıldızı alabilmesi için belirli kriterlere uyması gerekiyor:

Kalite : Kullanılan malzemelerin en üst düzeyde olması, yemeklerin yaratıcı ve teknik olarak mükemmel olması gerekiyor.

: Kullanılan malzemelerin en üst düzeyde olması, yemeklerin yaratıcı ve teknik olarak mükemmel olması gerekiyor. Tutarlılık: Hem servis hem de yemek kalitesinde süreklilik sağlanmalı.

Hem servis hem de yemek kalitesinde süreklilik sağlanmalı. Sunum: Yemeklerin estetik açıdan çekici ve ustalıkla sunulması önemli.

Yemeklerin estetik açıdan çekici ve ustalıkla sunulması önemli. Ambiyans: Mekanın genel atmosferi, servis kalitesi ve konforu da dikkate alınıyor.

Mekanın genel atmosferi, servis kalitesi ve konforu da dikkate alınıyor. Şefin vizyonu: Michelin müfettişleri, restoranın mutfağının şefin kişisel bir bakış açısını yansıtmasını beklerler.

GELENEK ZARAR GÖRÜYOR MU?

Gastronomi Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe konuşmasının sonunda Michelin Yıldız geleneğini ve gelecekte ödlle ilgili beklentilerini paylaşarak açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

''Yaklaşık 130 yıldır devam eden Michelin Yıldız geleneği, kapanmalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle bir miktar darbe almış olabilir, ancak tamamen zarar gördüğü söylenemez. Michelin, her yıl yeni yıldızlar vermeye ve gastronomi dünyasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bununla birlikte, restoranların mali sürdürülebilirliği ve şeflerin mental sağlığı gibi konular, Michelin sisteminin gelecekteki sürdürülebilirliği açısından yeniden değerlendirilebilir. Alternatif sistemler de rekabeti artıracaktır. GTD olarak 2025'te Anadolu'yu da kapsayan özel çalışmalarımız olacak.''