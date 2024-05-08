Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:53

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:53

Nordik ülkelerde büyük bir coşkuyla kutlanan Midsommar, en uzun günün yaşandığı 21 Haziran çevresinde kutlanıyor. Hatta bugünü anlatan bir korku filmi de mevcut. Peki, Midsommar festivali nedir? Midsommar nasıl kutlanır? Midsommar hakkında merak edilenler...

MİDSOMMAR NEDİR?

İsveç’te yılın en uzun gününün ardından 22 Haziran'da ülke çapında geleneksel Midsommar (yaz gündönümü) kutlanıyor. İsveçlilerin kafalarına çiçekten taç taktıkları bu günde doğurganlığı simgeleyen çiçekli bir direk toprağa gömülerek, doğanın canlanacağına ve bitki örtüsünün renkleneceğine inanılıyor.

Kurbağa dansları ve şarkıları eşliğinde Midsommar direğinin (Midsommarstången) etrafında halka şeklinde el ele tutuşan İsveçliler, müzik eşliğinde dans ediyor.

Geleneksel olarak patates haşlaması, salamura ringa balığı, çilek ve likörlerin tüketildiği bu günün kökleri pagan geleneğine dayanıyor. Midsommar Günü'nde çuvalla koşu yarışı, halat çekme, ağızda kaşıkla yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlar da oynanıyor.

Noel'den sonra ülke için ikinci en önemli gün sayılan Midsommar’da İsveçliler, 7 farklı çiçeği doğadan toplayıp gece uyumadan önce yastıklarının altına koyuyor ve gelecekteki eşlerinin o gece rüyalarına gireceğine inanıyor.

Her yıl 19 ve 25 Haziran tarihleri arasındaki cuma akşamı Midsommar Gecesi; cumartesi ise Midsommar Günü olarak kutlanıyor. Finlandiya, Norveç ve Danimarka gibi diğer kuzey Avrupa ülkelerinde de kutlanan Midsommar İsveç için ise özel bir anlam taşıyor. İsveç'te 6 Haziran yerine Midsommar Gecesinin ülkenin ulusal bayramı olarak kabul edilmesi teklifleri söz konusu.

ARİ ASTER'DEN MİDSOMMAR FİLMİ

Ari Aster tarafından yazılıp yönetilen ve Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren, Ellora Torchia, Archie Madekwe ve Will Poulter'ın oynadığı 2019 halk korku filmi. Her 90 yılda bir düzenlenen bir festival için İsveç'e giden bir grup arkadaşın kendilerini bir İskandinav pagan kültünün pençesinde bulmasını konu alıyor.