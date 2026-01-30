İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile uyuşturucu madde kullanımı suçlamalarıyla gözaltına alındı. Peki, Mika Raun kimdir? Sosyal medya fenomeni Mika Raun kaç yaşında, nereli? Mika Raun neden gözaltına alındı?

MİKA RAUN KİMDİR?

Mika Raun, 9 Temmuz 2001 tarihinde İstanbul’un Büyükada ilçesinde dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni ve YouTube içerik üreticisidir.

Ailesi ve Kökeni

Mika Raun’un annesi aslen Şanlıurfalı, babası ise Büyükadalıdır. Kendi paylaşımlarında da sıkça Büyükadalı olduğunu ifade etmektedir.

Eğitimi

Mika Can Raun, Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı Bölümünde eğitim almaktadır.

Sosyal Medya ve YouTube Kariyeri

Sosyal medyayı aktif biçimde kullanan Mika Raun, kendisini şair olarak tanıtmaktadır.

“Mika Raun” adlı YouTube kanalında 213 bin abonesi bulunmaktadır.

MİKA RAUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile uyuşturucu maddeyle ilgili suçlamalar nedeniyle 30 Ocak 2026’da gözaltına alındı.