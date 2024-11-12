Milli ara ne zaman başlıyor? Milli ara kaç gün sürecek?
A Milli futbol takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlar nedeni ile Süper Lig'e ise ara verilecek. Peki, Milli ara ne zaman başlıyor? Milli ara kaç gün sürecek?
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının bitimiyle milli ara sürecine girildi. Bu kapsamda ay yıldızlılar, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak. 19 Kasım'daki 6. maçta ise deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Peki, Milli ara ne zaman başlıyor? Milli ara kaç gün sürecek?
MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Süper Lig'e, Uluslar Ligi maçları sebebiyle ara verilecek. Milli ara 11 Kasım 2024 tarihinde başlarken 22 Kasım tarihinde sona erecek.
Süper Lig'de haftanın açılış maçı 23 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor ile Rizespor arasında oynanacak.
Süper Lig'in yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 gibi dünyanın en çok takip edilen liglerinde de milli ara sebebiyle maçlar oynanmayacak.
23 Kasım 2024 Cumartesi
13:30 Eyüpspor - Rizespor
16:00 Gaziantep FK - Başakşehir
16:00 Kayserispor - Fenerbahçe
19:00 Bodrumspor - Galatasaray
24 Kasım 2024 Pazar
13:30 Sivasspor - Kasımpaşa
16:00 Samsunspor - Alanyaspor
16:00 Konyaspor - Hatayspor
19:00 Beşiktaş - Göztepe
25 Kasım 2024 Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Adana Demirspor
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