Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:51

Güncelleme: 12.11.2024 - 11:51

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının bitimiyle milli ara sürecine girildi. Bu kapsamda ay yıldızlılar, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak. 19 Kasım'daki 6. maçta ise deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Peki, Milli ara ne zaman başlıyor? Milli ara kaç gün sürecek?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Süper Lig'e, Uluslar Ligi maçları sebebiyle ara verilecek. Milli ara 11 Kasım 2024 tarihinde başlarken 22 Kasım tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de haftanın açılış maçı 23 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor ile Rizespor arasında oynanacak.

Süper Lig'in yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 gibi dünyanın en çok takip edilen liglerinde de milli ara sebebiyle maçlar oynanmayacak.

23 Kasım 2024 Cumartesi

13:30 Eyüpspor - Rizespor

16:00 Gaziantep FK - Başakşehir

16:00 Kayserispor - Fenerbahçe

19:00 Bodrumspor - Galatasaray

24 Kasım 2024 Pazar

13:30 Sivasspor - Kasımpaşa

16:00 Samsunspor - Alanyaspor

16:00 Konyaspor - Hatayspor

19:00 Beşiktaş - Göztepe

25 Kasım 2024 Pazartesi

20:00 Trabzonspor - Adana Demirspor