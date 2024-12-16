Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:19

Güncelleme: 16.12.2024 - 13:19

Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişine yurttaşlar büyük ilgi gösteriyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı bilet fiyatları kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek bilet: 150 TL

Yarım bilet: 300 TL

Tam bilet: 600 TL