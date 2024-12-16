Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı bilet fiyatları kaç TL?
Milli Piyango'nun 2025 yılbaşı çekilişi için geri sayım sürerken henüz bilet almayanlar " Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye kaç lira?" sorusunu soruyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı bilet fiyatları kaç TL?
Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişine yurttaşlar büyük ilgi gösteriyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı bilet fiyatları kaç TL?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet: 150 TL
Yarım bilet: 300 TL
Tam bilet: 600 TL
Etiketler: #milli piyango #yılbaşı
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