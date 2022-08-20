Milli sporcu Yavuz Aktunç oyuncu oldu
Başrolünde Erkan Bektaş, Şevki Altunbüken ve milli sporcu Yavuz Aktunç'un olduğu; yönetmen koltuğunda ise Mahmut Baldemir’in oturduğu ‘Ali Çevlik’in çekimleri sürüyor. Söz konusu film, 39 yaşındaki milli sporcu Aktunç'un ilk oyunculuk deneyimi olacak.
Yapımcılığını Baran Mayda’nın, yönetmenliğini ise ünlü yönetmen Mahmut Baldemir’in yaptığı ‘Ali Çevlik’ sinema filmi çekimleri Bingöl’de devam ediyor.
Filmin oyuncu kadrosunda yer alan 39 yaşındaki milli sporcu Yavuz Aktunç kariyerine antrenörlüğün yanında oyunculuğuda eklediğini söyledi.
GENÇ BOKSÖRÜN HİKAYESİ ANLATILACAK
Daha önce bir çok kısa film çeken Aktunç’un oyunculuk performansı merak konusu oldu. Çekimleri Bingöl’de devam eden sinema filminin konusu ise Bingöl’lü genç bir boksörün hikayesi olacak.
EKİPTE KİMLER VAR?
Filmde konuk oyuncu olarak Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Bingöl Milletvekili Fevzi Berdivek de yer alıyor. Başrolde ünlü oyuncu Erkan Bektaş oynarken, Erkan Bektaş’a Yavuz Aktunç, Ulfi Dağcı ve Şevki Altunbüken eşlik ediyor.
Film Şubat 2023'te vizyona girecek.
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