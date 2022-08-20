Milli sporcu Yavuz Aktunç oyuncu oldu

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:07

Yapımcılığını Baran Mayda’nın, yönetmenliğini ise ünlü yönetmen Mahmut Baldemir’in yaptığı ‘Ali Çevlik’ sinema filmi çekimleri Bingöl’de devam ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan 39 yaşındaki milli sporcu Yavuz Aktunç kariyerine antrenörlüğün yanında oyunculuğuda eklediğini söyledi.

GENÇ BOKSÖRÜN HİKAYESİ ANLATILACAK

Daha önce bir çok kısa film çeken Aktunç’un oyunculuk performansı merak konusu oldu. Çekimleri Bingöl’de devam eden sinema filminin konusu ise Bingöl’lü genç bir boksörün hikayesi olacak.

EKİPTE KİMLER VAR?

Filmde konuk oyuncu olarak Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Bingöl Milletvekili Fevzi Berdivek de yer alıyor. Başrolde ünlü oyuncu Erkan Bektaş oynarken, Erkan Bektaş’a Yavuz Aktunç, Ulfi Dağcı ve Şevki Altunbüken eşlik ediyor.

Film Şubat 2023'te vizyona girecek.