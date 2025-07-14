Milyonlarca kişi aynı soyadını taşıyor! Ülke ülke en popüler soyadları

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın taşıdığı soyadları, hem kültürel hem de tarihsel izler taşıyor. Ülkelerin en çok kullanılan soyadları, kimi zaman ortak atalara, kimi zaman mesleklere veya coğrafi kökenlere işaret ediyor. Peki Türkiye’de ve dünyada en sık rastlanan soyadları neler?

TÜRKİYE’DE EN YAYGIN SOYADI: YILMAZ

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 174 bin 516 kişi “Yılmaz” soyadını taşıyor. “Kaya”, “Demir”, “Çelik” ve “Yıldız” ise Türkiye’de en çok kullanılan ilk beş soyadı arasında yer alıyor. Listede ayrıca “Şahin”, “Yıldırım”, “Öztürk”, “Aydın” ve “Özdemir” gibi güçlü anlamlar taşıyan soyadları da öne çıkıyor.

DÜNYADA ÖNE ÇIKAN SOYADLAR

Çin: Nüfusun yaklaşık yüzde 7’si Wang soyadını taşıyor. “Li” ve “Zhang” da ilk sıralarda yer alıyor.

Vietnam: Ülke nüfusunun üçte birinden fazlası Nguyễn soyadını kullanıyor.

Kore: En yaygın üç soyadı Kim, Lee (İ) ve Park; bu üçü toplam nüfusun yarısını oluşturuyor.

ABD ve İngiltere: “Smith” her iki ülkede de en çok rastlanan soyadı.

Almanya ve İsviçre: “Müller” soyadı öne çıkıyor.

İspanya: “García” ilk sırada yer alırken; Portekiz ve Brezilya’da “Silva” zirvede bulunuyor.

Rusya: “Ivanov” en çok kullanılan soyadı olarak dikkat çekiyor.

Pakistan ve Katar: “Khan” soyadı yaygın olarak kullanılıyor.

SOYADLARI NEYİ ANLATIYOR?

Soyadları, sadece bir kimlik bilgisi olmanın ötesinde, tarih ve kültürün izlerini taşıyor. Örneğin Batı’da “Smith” (demirci) veya “Müller” (değirmenci) gibi soyadları mesleklere işaret ederken; Asya’da “Nguyễn” ve “Kim” gibi soyadları eski hanedanlardan gelen güçlü tarihsel bağları temsil ediyor.

Türkiye’de ise “Yılmaz”, “Demir”, “Çelik” gibi soyadları, toplumsal olarak cesaret, güç ve dayanıklılığı simgeliyor.