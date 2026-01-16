Milyonlarca öğrenci bugün karne alacak! Yarı yıl tatili için tavsiyeler...

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda eğitim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 8 Eylül’de başlayan birinci dönem bugün sona eriyor. Okullarda son ders zili çalarken, öğrenciler iki haftalık tatil sürecine başlıyor. İşte, yarı yıl tatilini iyi geçirmek için tavsiyeler...

GÜNLÜK OKUMA SAATİ BELİRLEMEK

Her gün 20-30 dakika kitap okumak hem odaklanmayı artırır hem de kelime dağarcığını geliştirir. Tatilde kısa hedefler koymak sürdürülebilir olur.

YÜRÜYÜŞ VE HAFİF SPOR RUTİNİ OLUŞTURMAK

Günde 30 dakika yürüyüş, evde esneme veya basit egzersizler hem fiziksel hem zihinsel olarak iyi gelir. Enerji seviyesini yükseltir, uyku kalitesini artırır.

AİLECE “KÜLTÜR GÜNÜ” YAPMAK

Müze gezisi, kütüphane ziyareti, film-belgesel seçip birlikte izlemek gibi aktiviteler hem kaliteli zaman sağlar hem de öğrenmeyi destekler.

EKSİK KONULARI TOPARLAMAK İÇİN HAFİF TEKRAR

Tatili tamamen dersle doldurmadan, günde 30-40 dakikalık tekrar yeterli olur. Özellikle zorlanılan konuların üzerinden geçmek ikinci döneme daha rahat başlamayı sağlar.