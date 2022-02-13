Milyonluk tabloya göz çizen güvenlik görevlisi ilk kez konuştu: 'Beni kandırdılar'
Rusya’da bir güvenlik görevlisi, Yeltsin Kültür Sanat Merkezi’nde sergilenen 1.3 milyon dolarlık bir tablodaki iki yüze tükenmez kalemle göz çizmişti. Tablonun temizlenmesi için restorasyon gördüğü ve hasar kalmayacağı ifade edilirken; esere göz çizerek gündem olan bekçi ilk kez konuştu.
Sovyetler Birliği’nin önde gelen sanatçılarından Anna Leporskaya’ya ait “Üç Figür” isimli tabloya tükenmez kalem ile göz çizerek gündem olan Rus güvenlik görevlisinin kimliği ortaya çıktı. Rus medyasına konuşan 63 yaşındaki Alexander Vasiliev, o gün yaşananları ve tabloya neden göz çizdiğini kamuoyu ile paylaştı.
"TAM BİR AHMAĞIM"
Yaklaşık 800 bin dolarlık tabloya zarar verdiği için hapis cezasıyla karşı karşıya olan Vasiliev, “Yaptığım için tam bir ahmağım” dedi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Ekaterinburg gazetesi E1’e konuşan Vasiliev, “Açıkçası o sergideki tabloları ve çizimleri hiç beğenmemiştim. Kötü bir izlenim bırakıyorlardı ve onlara bakmamaya çalışıyordum. İnsanların bu tablolara nasıl tepki verdiğini izledim” dedi.
Vasiliev, “16-17 yaşlarındaki bir grup gencin de tablo ile ilgili konuştuğunu gördüm. Bu eserde neden hiç göz, ağız ve güzellik olmadığını tartışıyorlardı. Sonra gruptan birkaç kız bana, ‘Burada çalışıyorsun, göz çizsene’ dedi. Ben de bu tabloyu onun mu yaptığını sordum o da kendisinin çizdiğini söyledi” ifadesini kullandı.
"BU KADAR PAHALI OLDUĞUNU BİLSEYDİM ÇİZMEZDİM"
Kendisine bir tükenmez kalem verdiklerini ve göz çizdiğini söyleyen Vasiliev, “İnsanlar yanımdan geçerken gülüyordu. Fakat bu eserin ne kadar pahalı olduğunu bilsem yapmazdım. Bu tablonun bu kadar pahalı olduğunu bilsem hiç bu işe girişmezdim” dedi.
Uluslararası sanat kamuoyunun gündemine düşen Vasiliev’in eşi ise, Vasiliev’in bir savaş gazisi olduğunu ve bu sebeple bu çizimi yaptığını iddia etti.
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