Banksy’nin minyatür eseri bir milyon sterline satıldı

01 Şubat 2022 Salı, 04:00

İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin işlerinin yer aldığı minyatür model 1 milyon sterline satıldı. Sanatçı geçtiğimiz aylarda “Great British Spraycation” adlı sergi çerçevesinde İngiltere’nin çeşitli noktalarına 10 eser bırakmıştı.

Bu sergi çerçevesinde Great Yarmouth, Norfolk’ta Merrivale Model Village adlı minyatür parkına giden Banksy, buradaki bir ahır modelinin üzerine “Banksy” ve “Go big or go home” yazılarını yazdı, daha sonra ise eseri orada bıraktı.

Banksy “The Merrivale Stable” adını alan eserin kendine ait olduğunu da Instagram üzerinden paylaştığı videoyla duyururken, modelin sahiplerinin açık artırmaya sunduğu eser, telefonla müzayedeye bağlanan bir alıcıya iki dakika içinde satıldı. Newcastle’daki Anderson and Garland adlı müzayede evinde gerçekleşen açık artırmada çekiç fiyatı 800 bin sterlin olurken, vergiler ve ek ücretlerle birlikte eserin fiyatı 1 milyon sterlini aştı.

BBC’nin haberine göre Merrivale Model Village’ın sahiplerinden Frances Newsome, “Banksy hayatımızı kurtardı. Pandemi yüzünden çok fazla kapalı kaldık” derken, “Umarım bu satış, köyümüzün geleceğini kurtaracak” diye konuştu.