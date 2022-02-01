Banksy’nin minyatür eseri bir milyon sterline satıldı
Great British Spraycation adlı sergi çerçevesinde çeşitli noktalarına 10 eser bırakan Banksy’nin işlerinin yer aldığı minyatür model 1 milyon sterline satıldı.
İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin işlerinin yer aldığı minyatür model 1 milyon sterline satıldı. Sanatçı geçtiğimiz aylarda “Great British Spraycation” adlı sergi çerçevesinde İngiltere’nin çeşitli noktalarına 10 eser bırakmıştı.
Bu sergi çerçevesinde Great Yarmouth, Norfolk’ta Merrivale Model Village adlı minyatür parkına giden Banksy, buradaki bir ahır modelinin üzerine “Banksy” ve “Go big or go home” yazılarını yazdı, daha sonra ise eseri orada bıraktı.
Banksy “The Merrivale Stable” adını alan eserin kendine ait olduğunu da Instagram üzerinden paylaştığı videoyla duyururken, modelin sahiplerinin açık artırmaya sunduğu eser, telefonla müzayedeye bağlanan bir alıcıya iki dakika içinde satıldı. Newcastle’daki Anderson and Garland adlı müzayede evinde gerçekleşen açık artırmada çekiç fiyatı 800 bin sterlin olurken, vergiler ve ek ücretlerle birlikte eserin fiyatı 1 milyon sterlini aştı.
BBC’nin haberine göre Merrivale Model Village’ın sahiplerinden Frances Newsome, “Banksy hayatımızı kurtardı. Pandemi yüzünden çok fazla kapalı kaldık” derken, “Umarım bu satış, köyümüzün geleceğini kurtaracak” diye konuştu.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Shakespeare’den siyaset dersi
- Ekonomik krizin, karşı duruşun, sosyal gücüne bak..
- Yoksulluk - hastalık tuzağı
- Bundan sonra tufan!
- Siyasal İslamın ‘kültürel egemenlik’ açmazı
- MB, Maliye ve TÜİK operasyonları: Soygunlar artıyor!
- Ya deprem olaydı
- Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
- Fenerbahçe 'Mesut' olamadı
- TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na yeni yetki