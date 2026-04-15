2012 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Evim Şahane programının mimarı Selim Yuhay sosyal medyada gündem oldu. Peki, Mimar Selim Bey kimdir? Selim Yuhay kaç yaşında, nereli?

MİMAR SELİM BEY KİMDİR?

İstanbul doğumlu SelimYuhay, 23 Mayıs 1972 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1994 yılı mezunu, mezun olduktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları mimarlık firmasından 2 sene sonra kendi firmasını kurdu. Kendi alanında farklı mimari proje çözüm yaklaşımları ve kendine özgü çizgisiyle kısa zamanda dekorasyon dünyasında ismini duyuran Selim Yuhay, Kanal D kanalında yayımlanan Evim Şahane programının sunucusu olarak ünlendi. Kanal D, 2012 yılında yayın hayatına başlayan ve uzun süre gündüz kuşağında ilgiyle izlenen Evim Şahane programını 19 Ağustos 2015 tarihinde bitti. Selim Yuhay pek çok sosyal sorumluluk projelerine imza attı. Hobi olarak başlayan resim yapma isteğini de, profesyonelliğe taşıyarak kişisel sergiler açtı. Balerin Evlin Avidor ile evliliğini 2015 yılında noktalayan ünlü mimarın bu evlilikten 3 çocuğu var. Selim Yuhay, 2016 yılında TV8'de yayınlanan Güle Güle Oturun programıyla ekranlara geri döndü.

SELİM YUHAY'IN ÖZEL HAYATI

Selim Yuhay, 2005 yılında Evlin Alidor ile evlenmiştir. Bu evlilik 2015 yılına kadar sürmüştür.

Selim Yuhay 2022 yılında sevgilisi Burcu Öztektaş ile evlenmiştir.