Mısır'da tarih yeniden yazılıyor: "Khuwy"

26 Ekim 2021 Salı, 00:00

Mısırlı asilzade Khuwy üzerinde yapılan incelemeler önemli bir gerçeği yüz üstüne çıkardı.

İnceleme; Mısır'da mumyalama işlemlerinin, bundan bin yıl önce, kabul edilenden büyük bir özveri ile yapıldığı gerçeğini gözler önüne serdi.

4 BİN YILDAN ESKİYE UZANIYOR

Sakkara'daki görkemli nekropolde 2019 yılında keşfedilen Khuwy'nin kraliyet akrabası olduğu düşünülüyor. Hiyeroglifler, Khuwy'nin yaşadığı dönemin 4 bin yıldan daha eskiye dayandığını ve kraliyet ailesinin bir akrabası olduğuna işaret ediyor.

Şimdiye kadar keşfedilen en eski mumyalardan biri olduğu düşünülen bu mumyayı diğerlerinden ayıran özellik ise daha gelişmiş mumyalama tekniği ve büyük bir özveriyle mumyalanmış oluşu.

Haber Global'de yer alan habere göre; yaklaşık dört bin yıl önce Mısırlıların mumyalama konusunda gelişmişlik düzeyine gözler önüne seren Khuwy, tarihi baştan incelenmesine sebep olacak.

Khuwy'nin mumyası 7 Kasım'da National Geographic'te başlayacak olan "Mısır'ın Kayıp Hazineleri" adlı belgeselinde ele alınacak.

Arkeolog Dr. Mohamed Megahed belgeselde söz konusu keşif için “Bu eğer gerçekten Khuwy ise gördüğümüz Eski Mısır tarihinde bir dönüm noktası olacak” ifadelerini kullanıyor.

"ESKİ MISIR KRALLIĞI TARİHİ İLE İLGİLİ KİTAPLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Kahire Amerikan Üniversitesi Mısıroloji (Egiptoloji) Bölüm Başkanı Prof. Salima Ikram, "Mumyalama yönteminde muhteşem derecede kaliteli kumaşlar kullanılmış olması, bununla ilişkili ticaret yolları, orijinal bir teknikle mumyalanmış oluşu Eski Mısır Krallığını anlamamızda bir çığır açmamıza sebep oluyor."

“Eski Krallık tarihiyle ilgili tüm kitapların gözden geçirilmesi gerekecek” diyen Ikram, olağanüstü nitelikte kaliteli keten kumaşların ve reçinenin vücudu sarması için o zamanlar kullanılmadığını söylüyor:

“Şimdiye kadar, Eski Krallık mumyalamanın basit kurutma tekniğini kullandığını ve nispeten daha ilkel olduğunu düşünüyorduk. Bu yöntem her zaman başarılı olamıyordu; beyin çıkarılamıyor ve iç organlar sadece ara sıra çıkarılıyordu. Ölen kişinin iç görünümünden çok dış görünüşüne önem verilirdi. Ayrıca, şimdiye kadar kaydedilen Eski Krallık mumyalarında reçineler çok daha sınırlı kullanılıyordu. Bu mumya ise reçineler ve kumaşlarla dolu; tamamen farklı bir mumyalama izlenimi veriyor. Neredeyse bin yıl sonra bulunan mumyalara benziyor.”

Prof. Ikram “Olağanüstü. Bu tür kaliteli ketenleri sadece 21. hanedanda bu kadar çok görmüştüm” diyor.

Mısır Firavunlarının 21. hanedanı, Khuwy'nin ölümünden bin yıl sonra hüküm sürüyordu.