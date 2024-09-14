Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen sessizliğini bozdu! Eleştirilere Uğur Mumcu ile özdeşleşen sözlerle yanıt verdi: 'Bilgi sahibi olmadan...'

Yayınlanma: 14.09.2024 - 13:42

Güncelleme: 14.09.2024 - 14:25

Haliç'te bir otelde düzenlenen Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının finalinde 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı unvanına sahip olabilmek için yarıştı.

2024'ün kraliçesi seçilen isim İdil Bilgen oldu. 1.80 boyunda ve özel bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun İdil Bilgen, Miss World yarışmasında da Türkiye'yi temsil edecek.

BİRÇOK YORUM

İdil Bilgen'in kraliçe seçilmesi kamuoyunda da geniş yankı buldu. Sosyal medyada Bilgen için yapılan yorumların bazılarında yer alan ayrımcı ifadeler tepki çekti.

CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

Söz konusu mesajlar nedeniyle sosyal medya hesabını yorumlara kapatan tescilli güzel, 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk oldu.

Programda dikkat çeken açıklamalar yapan İdil Bilgen, şöyle konuştu:

“Ben çağdaş bir Cumhuriyet kadınıyım. Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Miss World'de ülkemizi asaletiyle ve zarafetiyle temsil edeceğim. Ülke olarak devasa bir tarihe sahibiz. Çok büyük devrimler, evrimler geçirdik. İmparatorluğumuzdan, Türkiye Cumhuriyeti'miz kuruldu. Ve ben Miss World unvanıyla bu vatana hizmet edeceğim. Böyle görüyorum. Tarihimiz boyunca kadınlar da evrim geçirdi, onlar da bir yol izledi. Ve bu yol bize kültür kattı, değerlerimizi kattı. Bir ağırlığımız var. Ben bu ağırlığımızı asaletimizle, zarafetimizle, inceliğimizle temsil etmek istiyorum.

"Her zaman doktor olmak istemiştim, buraya da zaten bir hekim olarak geldim. Doktor olmak çocukluk hayalimdi. Annem vefat etti. 16 senelik meme kanseri savaşçısıydı. Benim ve başka kadınların ilham kaynağıydı. Yurt dışında büyüdüm, tıp fakültesini kazanınca Türkiye'ye döndüm. Türk kızlarımıza, nesillerimize örnek olabilmek istedim. Ne kadar donanımlı kadın yetiştirirsek, hem ülkemizdeki hem yurt dışındaki insanlara o kadar örnek olabiliriz. Miss World'de de bunun için çabalayacağım, kendime güveniyorum."

“BİLGİ SAHİBİ OLMAYIP FİKİRLERİ OLAN…”

Yapılan negatif yorumlar hakkında da konuşan Bilgen, "Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların kendi boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi.

24 Ocak 1993'te uğradığı bombalı saldırı sonucu aramızdan ayrılan Gazetemiz yazarı ve Türk basınının simge isimlerinden Uğur Mumcu'nun sıkça kullandığı, Uğur Mumcu ile özdeşleşen "Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmayın" sözünün Konfüçyüs'a ait olduğu biliniyor. Konfüçyüs'ün söylediği tam olarak şöyle: "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak, tehlikelidir." Bu söz aslında Konfüçyüs'a ait. Konfüçyüs'ün söylediği tam olarak şöyledir: "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak, tehlikelidir."