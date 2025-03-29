Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı geri alındı

Yayınlanma: 29.03.2025 - 13:47

Güncelleme: 29.03.2025 - 13:47

Miss Turkey 2024 yarışmasında ikinci olan Cemre Üker, Türkiye’yi Miss Supranational’da temsil edecekti. Ancak Üker, resmi işlemleri nedeniyle yarışmaya katılamayacağını açıklayınca, Miss Turkey ünvanını geri aldı.

Üker, Miss Turkey'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, Fransa’daki vatandaşlık işlemleri nedeniyle Haziran ayında ülkede bulunması gerektiğini belirterek, “Avukatım, Fransa’da olmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle yarışmaya katılamıyorum” dedi.

Miss Turkey, 9-28 Haziran 2025'te Polonya’da düzenlenecek Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi, Cemre Üker’den sonra en yüksek puanı alan Candan Şeviktürk’ün temsil edeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl 11 numarayla yarışan ve ilk 5’e kalan Candan Şeviktürk, Türkiye’nin yeni Miss Supranational temsilcisi olacak.