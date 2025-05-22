2023 yılında DHL Group tarafından satın alınan MNG Kargo'da isim değişikliğine gidildi. Kurumsal kimliğini tamamen yenileyen firma, Türkiye genelindeki şubelerinde yeni ismiyle çalışmaya başladı. Peki, MNG kargo kapandı mı? MNG kargo neden isim değiştirdi?

MNG KARGO NEDEN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ?

DHL Group'un e-ticaret lojistiği alanındaki uzman şirketi DHL eCommerce'in yönetiminde gerçekleştirilen bu entegrasyon süreciyle birlikte, MNG Kargo'nun yıllardır kullandığı isim, logo ve kurumsal renkler tamamen değiştirildi.

Şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesapları da yeni isme uygun şekilde güncellendi.