Modern flörtleşme sözlüğü: Situationship, Cuff, Red Flag ne demek?

Yayınlanma: 07.04.2024 - 19:27

Güncelleme: 07.04.2024 - 19:27

Özellikle Z kuşağının sosyal medyada çok kullandığı flörtleşme kelimeleri...

LOVE BOMBING

Birinin flörtün başlarında büyük sevgi kelimeleri ve yersiz jestler yaparak uyguladığı duygusal manipülasyon taktiği.

SITUATIONSHIP

Taahhüt içermeyen, tanımlanmış kuralları olmayan ve tam olarak nereye gittiğini anlamadığınız ilişkiler için kullanabileceğiniz bir terim. Örneğin, üç aylık “situationship” sürecinizi anlatmak bazen üç yıllık ilişkinizi anlatmaktan daha uzun sürebilir. Çünkü işler çok daha karışıktır.

RED FLAG

Şüpheli ve/veya olumsuz olan ve bir ilişkinin sona ermesine neden olabilecek bir özellik veya eylem. Örneğin, birisi hayvanları sevmiyorsa, bu bir red flag olabilir. Bununla beraber red flaglerinizi belirlemek de bunlara sahip birini gördüğünüzde ilişkiye başlamamak için yararlı olabilir.

CUFF

Bir fiil olarak " kelepçelemek ", "birini romantik partneriniz yapmak" anlamına gelir. İngilizce “cuffing” kelimesinden dilimize geçmiştir. “Cuffing season” olarak da anılan “kelepçeleme mevsimi”, insanların kısa süreli ilişkilere gireceği sonbaharın sonlarından ilkbaharın başlarına kadar olan dönemi ifade eder.

PAPERCLIPPING

Eski sevgilinin seninle ilgilendiğinden değil, bir seçenek olarak seni ikinci planda tutmak için aralıklı olarak iletişime geçmesini ifade eder.

BREADCRUMBING

Birinin ilginizi çekecek kadar ilgi göstermesi ama bunun devamını yeteri kadar getirmemesi.

GHOSTING

Herhangi bir açıklama yapmadan bir ilişkiyi sonlandırmak ve tüm iletişimi kesmek.

DTR

İngilizce açılımı “define the relationship” olan kelime “ilişkiyi tanımla" anlamına gelir. Eğer bir sonraki randevunuzda ilişkinize bir ad koymayı planlıyorsanız bu bir DTR olarak adlandırılır.

THE ICK

Romantik bir partnerin eylemleri, özellikleri veya ilgi alanları nedeniyle ortaya çıkan ani bir tiksinme duygusu.

HARD-LAUNCH

Yeni ilişkinizi sosyal medyada basit bir şekilde paylaşmak ve açıklamak.

SOFT-LAUNCH

Tam tersine, bu yöntem, partnerinizin kimliğini gizli tutacak şekilde yeni bir ilişkiyi incelikli yollarla paylaşır.