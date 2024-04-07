Modern flörtleşme sözlüğü: Situationship, Cuff, Red Flag ne demek?
Günümüzde flörtleşme ve ilişkilerde kullanılan terimler sürekli olarak evriliyor ve değişiyor. Modern flörtleşme sözlüğü, ilişkilerdeki dinamikleri ve insanların ilişki deneyimlerini ifade etmek için yeni kelimeler ve terimler üretiyor.
Özellikle Z kuşağının sosyal medyada çok kullandığı flörtleşme kelimeleri...
LOVE BOMBING
Birinin flörtün başlarında büyük sevgi kelimeleri ve yersiz jestler yaparak uyguladığı duygusal manipülasyon taktiği.
SITUATIONSHIP
Taahhüt içermeyen, tanımlanmış kuralları olmayan ve tam olarak nereye gittiğini anlamadığınız ilişkiler için kullanabileceğiniz bir terim. Örneğin, üç aylık “situationship” sürecinizi anlatmak bazen üç yıllık ilişkinizi anlatmaktan daha uzun sürebilir. Çünkü işler çok daha karışıktır.
RED FLAG
Şüpheli ve/veya olumsuz olan ve bir ilişkinin sona ermesine neden olabilecek bir özellik veya eylem. Örneğin, birisi hayvanları sevmiyorsa, bu bir red flag olabilir. Bununla beraber red flaglerinizi belirlemek de bunlara sahip birini gördüğünüzde ilişkiye başlamamak için yararlı olabilir.
CUFF
Bir fiil olarak " kelepçelemek ", "birini romantik partneriniz yapmak" anlamına gelir. İngilizce “cuffing” kelimesinden dilimize geçmiştir. “Cuffing season” olarak da anılan “kelepçeleme mevsimi”, insanların kısa süreli ilişkilere gireceği sonbaharın sonlarından ilkbaharın başlarına kadar olan dönemi ifade eder.
PAPERCLIPPING
Eski sevgilinin seninle ilgilendiğinden değil, bir seçenek olarak seni ikinci planda tutmak için aralıklı olarak iletişime geçmesini ifade eder.
BREADCRUMBING
Birinin ilginizi çekecek kadar ilgi göstermesi ama bunun devamını yeteri kadar getirmemesi.
GHOSTING
Herhangi bir açıklama yapmadan bir ilişkiyi sonlandırmak ve tüm iletişimi kesmek.
DTR
İngilizce açılımı “define the relationship” olan kelime “ilişkiyi tanımla" anlamına gelir. Eğer bir sonraki randevunuzda ilişkinize bir ad koymayı planlıyorsanız bu bir DTR olarak adlandırılır.
THE ICK
Romantik bir partnerin eylemleri, özellikleri veya ilgi alanları nedeniyle ortaya çıkan ani bir tiksinme duygusu.
HARD-LAUNCH
Yeni ilişkinizi sosyal medyada basit bir şekilde paylaşmak ve açıklamak.
SOFT-LAUNCH
Tam tersine, bu yöntem, partnerinizin kimliğini gizli tutacak şekilde yeni bir ilişkiyi incelikli yollarla paylaşır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı
- 'Başkanlık katı 6 bin metrekare, jakuzi, oda, oda, oda'
- CHP'den o il için 'seçim iptali' başvurusu!
- YSK ablukaya alınıyor!
- 'Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız'
- Yeğin'den yanıt: Jakuzi çok değersiz kalacak
- MHP'li üyeden mazbata töreninde saldırı!
- 'Hukukla darbe yapılıyor'
- İsrail şirketinin Türkiye ayağı çıktı!
- Ali Yerlikaya'dan İsrail protestosuna ilişkin açıklama