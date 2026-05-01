Sosyal medyada hızla yayılan bir video, tarih ve magazin dünyasını bir araya getirdi. Sultan Moulay Youssef'un Paris ziyaretine ait görüntüler, ünlü sanatçı Cem Yılmaz'a olan benzerliği nedeniyle milyonlarca izlenmeye ulaştı. Peki, Moulay Youssef kimdir? Fas Sultanı Moulay Youssef kaç yaşında? Fas Sultanı Moulay Youssef Cem Yılmaz'a mı benziyor?

SULTAN MOULAY YOUSSEF KİMDİR?

Fas tarihinin kritik bir döneminde hüküm süren Moulay Youssef (Mevlay Yusuf), 1881 yılında Meknes'te dünyaya gelmiş ve 1912 ile 1927 yılları arasında Fas Sultanı olarak görev yapmıştır. Alevi Hanedanı’na mensup olan Moulay Youssef, Sultan I. Hasan'ın oğlu ve kendisinden önceki Sultan Abdülhafid'in kardeşidir. Hükümdarlık dönemi, Fas'ın Fransız himayesine girdiği 1912 yılında imzalanan Fez Antlaşması'nın hemen sonrasına denk gelmektedir. Bu durum, onun saltanatını sömürge yönetimi altındaki zorlu bir denge siyaseti haline getirmiştir.

Moulay Youssef, tahta çıktığında Fransız sömürge yönetimi ile iş birliği yapmak durumunda kalmış ve iç karışıklıklarla mücadele etmiştir. Özellikle Rif bölgesinde Abdülkerim Hattabi liderliğinde patlak veren direniş hareketleri, onun döneminin en önemli siyasi olayları arasında yer almaktadır. Fransız general Hubert Lyautey ile yakın bir çalışma ilişkisi içinde olan Sultan, başkentin Fez'den Rabat'a taşınmasına öncülük ederek bugünkü Fas'ın modern başkentinin temellerini atmıştır. 17 Kasım 1927'de hayatını kaybeden Sultan'ın yerine oğlu V. Muhammed tahta geçmiştir.

MOULAY YOUSSEF DÖNEMİNİN TARİHİ ÖNEMİ

Moulay Youssef'un saltanatı, Fas'ın modernleşme süreci ile sömürgeleşme sancılarının iç içe geçtiği bir dönemi temsil eder. Sultan, geleneksel monarşi yapısını korumaya çalışırken aynı zamanda Avrupa ile diplomatik ilişkileri sürdürmek zorunda kalmıştır. 1926 yılında Paris'e yaptığı ziyaret, sadece bir cami açılışı değil, aynı zamanda İslam dünyası ile Batı arasındaki köprü olma çabalarının bir sembolü olarak tarihe geçmiştir.