Mr. World finalisti Ege Karabenli oyunculuğa adım attı: Afra Saraçoğlu ile aynı projede!

Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden ve ilk 10’a girme başarısı gösteren model ve kişisel antrenör Ege Karabenli, oyunculuğa adım attı.

Geçtiğimiz yıl Vietnam'ın Bình Thuận kentinde düzenlenen yarışmada 60’tan fazla ülke temsilcisi arasında yer alan Karabenli, “En İyi Ulusal Kostüm” kategorisinde giydiği zeybek kostümüyle büyük beğeni toplamıştı.

Yarışmada Porto Riko temsilcisi Daniel Mejía birinci olurken, Karabenli ilk 10’da yer alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ege Karabenli, Disney Plus’ta yayınlanacak OGM Pictures imzalı "Pera" adlı dizinin kadrosuna dahil oldu. Dizide, "Yalı Çapkını" dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Afra Saraçoğlu başrolde yer alıyor.





Afra Saraçoğlu’nun “Pera” adında bir influencer'ı canlandıracağı dizide, başrol partneri ise “Adam” karakteriyle Furkan Andıç olacak. Ege Karabenli ise dizinin ilk bölümlerinde, Pera gibi influencer olan “Macit” karakterine hayat verecek. Hikâyeye göre Pera ve Macit, ülkenin sosyal medyada konuşulan “ikon çifti” olacak.