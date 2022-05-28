MS, kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00

Türkiye MS Derneği, Dünya MS Günü kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Türkiye MS Derneği Onursal Başkan Prof. Dr. Aksel Siva, hastalığın dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye'de ise 70 bin kişiyi etkilediğini ve tahminlere göre ülkede her 10 aileden birinde MS'li bulunduğunu aktardı.

"EN SIK 20-40 YAŞLARI ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR"

Prof. Dr. Siva, MS'le ve belirtileriyle ilgili de bilgi vererek, hastalığın bağışıklık sisteminin şaşkınlığı sonucu ortaya çıkan bir merkezi sinir sistemi hastalığı olduğunu söyledi.

MS'te merkezi sinir sistemindeki yapıların hasarlanması sonucunda beynin ve omuriliğin, görme, konuşma ve yürüme gibi vücut fonksiyonları üzerindeki kontrol kabiliyetinin olumsuz etkilenebildiğini vurgulayan Siva, şunları kaydetti:

"Hastalık görme bozukluğu, güç veya denge kaybı, konuşma bozuklukları gibi belirtilerle de ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler değişik durumlarda da görülebildiğinden, bu belirtilere sahip olmak muhakkak MS anlamına da gelmeyebilir. Toplumda MS, en sık 20-40 yaşları arasında ortaya çıkıyor ve kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor.

Çoğu kişide ataklarla, hastaların küçük bir kısmında ise ilerleyici seyredebiliyor. MS kişiden kişiye değişik özellikler gösterdiği için ataklar, belirtiler ve hastalığın seyri farklı gözükebiliyor. MS konusunda bilinçli olmak, zamanında tanı ve tedaviyle birlikte düzenli takip MS hastalarının uzun ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlıyor."

Siva, 10 yılda çok sayıda projeyle farkındalık anlamında önemli yol kat edildiğini vurguladı. MS'li bireylerin paylaşımları ve uzmanların bilgilendirici videolarından oluşan platformun, 350'den fazla videoyla MS'lileri, yakınlarını ve uzmanları buluşturduğunu dile getirdi.

"ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

MS'teki tedavi protokolleri ve yenilikçi tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Melih Tütüncü de "MS uygun tedaviyle kontrol edilebilen bir hastalıktır. Günümüzde yenilikçi ilaçlar ve yenilikçi tedavi yöntemleriyle hastaların hayat kaliteleri önemli ölçüde artıyor" dedi.

Doç. Dr. Demir ise şöyle konuştu:

"MS hastalığıyla ilgili toplumda çok fazla bilgi kirliliği var. MS'in ölümcül olduğu, evliliğe, çalışmaya, spor yapmaya engel olduğu, sadece erkeklerde görüldüğü gibi çeşitli yanlış bilgiler mevcut. Hastalığın sebebi hala tam olarak bilinmiyor ancak tedavisini başarılı şekilde sürdüren hastalar çok kaliteli şekilde hayatlarına devam edebiliyor. Bu noktada toplumda farkındalık yaratmak, doğru bilinen yanlışları açıklığa kavuşturmak ve doğru bilgiye doğru kaynaktan ulaşmak çok kıymetli."