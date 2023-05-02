MSG Başkanı Ferhat Göçer'den siyasi partilere çağrı: 'Telifini ödeyin!'

Ünlü şarkıcı ve MSG Başkanı Ferhat Göçer, siyasi partilere telif çağrısında bulundu. Göçer, "Mitinglerde çalınan eserlerin telifini ödeyin. Telifini ödemeyen, eser sahibi üyelerimizin iznini almayan tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip, alanlarda tespit yaparak hakkımızı arayacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 09:56
MSG Başkanı Ferhat Göçer'den siyasi partilere çağrı: 'Telifini ödeyin!'
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Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, mitinglerde çalınan eserlerin telifinin ödenmesi hakkında, tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip telif talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Miting alanlarında çalınan müziklere ilişkin konuşan Göçer, "Tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip, alanlarda tespit yapacağız, hakkımızı talep edeceğiz” dedi.

Göçer'in açıklaması şöyle:

"Mitingler, konuşmacılar mikrofon başına geçinceye kadar hoparlörlerden yayınlanan müziklerle konser alanlarına dönüşmüş durumda. Türkiye’nin dört bir yanında her gün onlarca miting yapılıyor. Otobüslerde ve miting alanlarında, partilerin kendi slogan şarkıları; üyemiz eser sahiplerinin izinli izinsiz şarkıları hoparlörlerden bangır bangır çalınıyor. Telif haklarına saygı gösterilmesini beklemek en doğal hakkımız Tüm parti teşkilatlarına sesleniyorum. Konser alanına çevirdiğiniz mitinglerde çalınan eserlerin telifini ödeyin. Telifini ödemeyen, eser sahibi üyelerimizin iznini almayan tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip, alanlarda tespit yaparak hakkımızı arayacağız."



Ferhat Göçer Telif siyasi parti

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