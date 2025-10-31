Türk sanat müziğinin duayen ismi Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Peki, Muazzez Abacı kimdir? Muazzez Abacı kaç yaşında, nereli? Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl?

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" Kervan Plak yapımcılığında çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri "Dönüş" (1978), "Yasemen" (1981), "Sevdiklerinizle" (1983), "Şakayık" (1986), "Felek" (1989), "Vurgun" (1990), "Sensiz Olmadı" (1991) ve "Efendim" (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle tanınır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Selçuk Tekay'ın bestelediği "Vurgun" adlı şarkı ve albümle öne çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.

MUAZZEZ ABACI EVLİ Mİ?

Abacı, ilk eşi polis memuru Abdurrahman Abacı ile olan evliliğinden doktor olan kızı Saba dünyaya geldi. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ile evlendi ve iki yıl evli kaldı. Ardından ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile birlikteliği evliliği getirmiş ve bu evlilik de üç sene sürmüştür.

MUAZZEZ ABACI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk sanat müziğinin duayen ismi Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Ünlü söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle sahnelere ara veren Muazzez Abacı, yaklaşık dört yıldır psikiyatri uzmanı olan kızı Saba Abacı ile birlikte Amerika’da yaşıyor.

Geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan müdahaleyle stent takılan usta sanatçının genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sevenleri, Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Muazzez Abacı’dan gelecek iyi haberleri beklerken, sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

MUAZZEZ ABACI'NIN DİSKOGRAFİSİ

Stüdyo albümleri:

1974: Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar - (Kervan Plak)

1975: Muazzez Abacı Söylüyor - (As Plak)

1975: Ölümsüz Eserlerle Muazzez Abacı - (As Plak)

1978: Dönüş - (Yavuz Asöcal)

1981: Yasemen - (Yavuz Asöcal)

1982: Muazzez Abacı Söylüyor - (Türküola)

1983: Sevdiklerinizle Muazzez Abacı 83 - (Yavuz Asöcal)

1986: Geceler - (Harika MC)

1986: Şakayık - (Yavuz Asöcal)

1987: Söyleme Bilmesinler - (Uzelli)

1989: Felek - (Fono Müzik)

1990: Vurgun - (Yaşar Kekeva)

1991: Sensiz Olmadı - (Yaşar Kekeva)

1992: Efendim - (Raks Müzik)

1993: Musikinin Altın Çağı Vol.1 - (Raks Müzik)

1993: Musikinin Altın Çağı Vol.2 - (Raks Müzik)

1994: Kar Yangınları - (Raks Müzik)

1994: Güller Arasında - (Harika MC)

1995: Tutkunum - (Fono Müzik)

1998: Tövbe Allahım - (Klip Müzik)

1998: Cesaretim Var - (Klip Müzik)

1998: Muazzez Abacı & Zeki Müren Düet - (Klip Müzik)

2001: Hükümlüyüm - (Klip Müzik)

2013: Bir Efsanedir - (Yavuz Müzik)

2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı - (DMC & GNL Entertainment)

2018: Sezen'imin Şarkıları - (DMC)

Bazı 45'likleri