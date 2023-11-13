Mücadelesi herkese örnek olmuştu: Kanser hastası fenomen Ayşenur Parlak hayatını kaybetti
Ayşenur Parlak, kanser mücadelesini kaybetti. Parlak, sosyal medyada yayımladığı videolarla tanınıyordu.
Çocukluğundan beri kanserle mücadele eden fenomen Ayşenur
Parlak yaşamını yitirdi.
12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci
evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak,
33 yaşında kolon kanserine yakalandığını öğrendi.
Dördüncü evreyle mücadele eden Parlak, tedavi süreçlerini
sosyal medya hesabından yayınlıyordu. Parlak dün akşam saatlerinde kaldırıldığı
yoğun bakımda yaşamını yitirdi.
'HÜKÜM ALLAH'IN...'
Eşi Ayşenur Parlak'ın dün akşamki durumuyla ilgili şu
ifadeleri kullanmıştı:
"Yoğun bakım doktoru ile görüştük. Biz sadece solunumu
durdu diye biliyorduk kalbi de durmuş. Tekrar çalışmaya başlamış, entübe
etmişler. Günde bir sefer bilgi vereceklermiş, yarın akşamüstü tekrar
görüşeceğiz yoğun bakım doktoru ile. Benim de bildiğim bu kadar. Lütfen benim
telefonumu aramayın, bir gelişme olursa benim telefonumu arayacaklar, meşgul
olmasın. Allah rızası için çokça dua."
Parlak'ın eşi bugün yaptığı açıklamada, "Hüküm
Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben
gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef
Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı
olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi
tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek"
ifadelerini kullandı.
AYŞENUR PARLAK KİMDİR?
1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ayşenur Parlak,
İstanbul'da üniversiteyi kazanarak Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun
olduktan sonra ihracat uzmanı olarak kariyer hayatına başladı. Eşi ile
üniversitede tanıştı ve nişanlandı. Nişan sürecinde meme kanserine
yakalandığını öğrendi ve 1 ay içerisinde evlenerek tedavisine başladı.
Evlendikten sonra tedavi olan Ayşenur Parlak başarılı süreçten sonra vergi memuru olarak çalışmaya devam etti. Parlak, "10 Amazon Yüksek Doz Yaşam" kitabının yazarlarından biri oldu.
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