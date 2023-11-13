Mücadelesi herkese örnek olmuştu: Kanser hastası fenomen Ayşenur Parlak hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:52

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:52

Çocukluğundan beri kanserle mücadele eden fenomen Ayşenur Parlak yaşamını yitirdi.

12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak, 33 yaşında kolon kanserine yakalandığını öğrendi.

Dördüncü evreyle mücadele eden Parlak, tedavi süreçlerini sosyal medya hesabından yayınlıyordu. Parlak dün akşam saatlerinde kaldırıldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

'HÜKÜM ALLAH'IN...'

Eşi Ayşenur Parlak'ın dün akşamki durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yoğun bakım doktoru ile görüştük. Biz sadece solunumu durdu diye biliyorduk kalbi de durmuş. Tekrar çalışmaya başlamış, entübe etmişler. Günde bir sefer bilgi vereceklermiş, yarın akşamüstü tekrar görüşeceğiz yoğun bakım doktoru ile. Benim de bildiğim bu kadar. Lütfen benim telefonumu aramayın, bir gelişme olursa benim telefonumu arayacaklar, meşgul olmasın. Allah rızası için çokça dua."

Parlak'ın eşi bugün yaptığı açıklamada, "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.

AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ayşenur Parlak, İstanbul'da üniversiteyi kazanarak Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak kariyer hayatına başladı. Eşi ile üniversitede tanıştı ve nişanlandı. Nişan sürecinde meme kanserine yakalandığını öğrendi ve 1 ay içerisinde evlenerek tedavisine başladı.

Evlendikten sonra tedavi olan Ayşenur Parlak başarılı süreçten sonra vergi memuru olarak çalışmaya devam etti. Parlak, "10 Amazon Yüksek Doz Yaşam" kitabının yazarlarından biri oldu.