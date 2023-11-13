Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:26

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:26

Son dönemlerde sosyal medyada en çok konuşulan insanlardan biri olan Ayşenur Parlak 12 yaşında kemik kanserini, 27 yaşında meme kanserini, 30 yaşında lenfoma kanserini ve 33 yaşında kolon kanserini yenmişti. Ancak Ayşenur Parlak hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya takipçileri ve sevenleri Ayşenur Parlak'ın durumunu merak ediyor. Peki Ayşenur Parlak kimdir? Ayşenur Parlak öldü mü? Ayşenur Parlak'ın hastalığı nedir?

AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

Ayşenur Parlak 1986 yılıdna İzmir'de doğdu. 12 yaşında iken ikinci evre kemik kanserine yakalanması nedeniyle eğitim öğretimine bir süre ara verdi. daha sonra liseyi bitiren Ayşenur Parlak İstanbul'da Uluslararası İlişkiler okudu. Mezun olduktan sonra Ayşenur Parlak 27 yaşında tekrardan kansere yakalandı. Kanser Ayşenur Parlak'ın peşini bırakmadı ve 30 yaşında tekrardan lenfoma kanserine yakalandı. Parlak kanseri bir kez daha yendi. 33 yaşında ise tekrardan kolon kanserine yakalandı. Ayşenur Parlak pes etmeyerek bir kez daha kanseri yendi. Ayşenur Parlak "10 Amazon Yüksek Doz Yaşam" kitabının yazarlarından biridir.

AYŞENUR PARLAK ÖLDÜ MÜ? AYŞENUR PARLAK'IN HASTALIĞI NEDİR?

Ayşenur Parlak geçen Ağustos ayında beşinci kez kansere yakalandığını öğrenmişti. Kolon kanserinin dördüncü evresiyle mücadele eden Ayşenur Parlak hayatını kaybetti. Eşi Savaş Parlak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında "Hüküm Allahın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Malesef allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna Duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek.