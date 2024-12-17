Müge Anlı, 'Altın Kelebek'te Çağla Şıkel'e laf soktu' iddiasına yanıt verdi

Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:17

Güncelleme: 17.12.2024 - 12:18

Geçen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Müge Anlı ve Çağla Şıkel arasındaki gerilim damga vurmuştu.

Geçtiğimiz yıl "Bana ödül vermeyin" diyen Müge Anlı, bu sene "Meslekte 35. yıl" ödülü almak için sahnedeydi.

Gecenin sunucusu Çağla Şıkel, Müge Anlı'yı sahneye davet ettiğinde aralarındaki geceye damga vuran bir an yaşandı.

ÇAĞLA ŞIKEL'E LAF MI SOKTU?

Anlı, "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı" diye konuşunca sosyal medyada laf soktuğu düşünüldü.

O İDDİALARA CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

Altın Kelebek sonrası gündemden düşmeyen o iddialara Müge Anlı, bugünkü yayınında yanıt verdi.

Yayın sırasında konu 'lafı dolandırmaktan' açılınca Anlı, "Ben lafı hiç dolandırmam. Neyse söylerim. Seven o yüzden sever, sevmeyen de bundan sevmez zaten" dedi.

Devamında ise Altın Kelebek'teki o anları işaret ederek, "Bazı insanlar konuşulanı anlamıyor. Benim hayatta en sevdiğim insanlardan biri Çağla Şıkel'dir. Çağla'ya teşekkür ediyorum, 'Laf soktu' diyorlar. Nasıl bir zeka ya?! Yazık..." diyerek isyan etti.