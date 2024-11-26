Müge Anlı 'sosyal yardım' eleştirilerine sert çıktı: 'Geri zekalılar!'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:55

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:56

ATV'de ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı gergin anlara sahne oldu.

Sunucu Müge Anlı, geçen günlerde sarf ettiği “Türkiye’de de sosyal yardım var” sözlerinin eleştiri konusu olmasına sert çıktı.

'BEN BAKAN DEĞİLİM'

Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara çok sinirlendiği gözlenen Anlı, canlı yayında "Yok mu sosyal yardım? 'Sosyal yardım doğru yere gidiyor geliyor mu?' tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Hoş, yaparsanız da çok umurumda mı? Değil. Ben bakan değilim" açıklamasını yaptı.

'ÇOK ENTERESAN BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ'

Ünlü sunucu, "Bu millet de geri zekalı değil, yazanlar geri zekalı. Etrafınıza bakınmıyorsanız yanlışını doğrusunu 50 kere söylüyorum. Geri geri zekalılar, gerçekten ya çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz yani" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı, programda bir katılımcının “Almanya’da sosyal yardım var” şeklindeki sözlerine, “Türkiye’de de var” yanıtını vermişti.