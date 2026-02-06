Müge Anlı canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: 'Tanımadığım insanlar sevgilim oluyor'

Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından birine imza atan gazeteci Müge Anlı, son canlı yayınında sosyal medya mecralarında hakkında çıkan iddiaları sert bir dille eleştirdi. Özellikle özel hayatına dair yayılan asılsız haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Anlı, bu durumun hem kendisini hem de yakın çevresini mağdur ettiğini belirtti.

"HAYATIMDA TANIMADIĞIM İNSANLAR SEVGİLİM OLUYOR"

Sosyal medyada etik dışı paylaşımlar yapan hesaplara tepki gösteren Anlı, internet haberciliğini layığıyla yapanları tenzih ederek şunları söyledi:

"Bu sosyal medya nedir ya? Herkes hakkında her şeyi yazıyorlar ve söylüyorlar. İşini çok iyi yapan internette meslektaşlarım var onları ayrı tutuyorum. Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, konuşmamışım... Abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz, özel hayatımız kalmadı. Bu böyle olmaz ki..."

"YAKINLARIMIZI ÜZÜYORLAR"

Açıklamalarına devam eden ünlü sunucu, asılsız iddiaların aile hayatına dokunmasından duyduğu öfkeyi gizlemedi. "Biz ne yapacağız?" sorusunu soran Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Ne çoluğumuz kaldı ne çocuğumuz; hayatımızda görmediğimiz insanlar hakkımızda yazıyor. Yakamızdan düşün! Bunları adam yerine koyup muhatap almak istemiyorum. Ancak bu yalanlar yakınlarımızı çok üzüyor."