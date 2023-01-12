Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılan Arif Verimli: 'Gerçeği yansıtmıyor'

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 09:54

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 10:19

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu ve YouTube'da yayınlanan Katarsis'e konuk olan Arif Verimli, özel hayatından, Müge Anlı’nın programına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

"MİLYONLARCA KİŞİ BİLGİDEN YOKSUN''

Medya sektörüne giriş sebebini anlatan Arif Verimli, ''Bizim ülkemizde milyonlarca kişi bilimsel bilgiden yoksun. Ben bilgiyi vatandaşa yaymayı ve insanları kötü yargılardan sıyırmayı amaç edindim, medyayı da bu anlamda kullandım'' dedi.

"ÇOK SİNİRLENDİM"

''Hakkınızda en son çıkan yalan haber neydi?'' sorusuna Arif Verimli şu cevabı verdi:

''Ben kaza yaptım. Kazada kullandığım arabam ikinci el bir arabaydı. Bir gazete 'Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi Arif Verimli lüks aracıyla kaza yaptı' diye yazınca çok sinirlendim. Gazeteciler Cemiyeti'ne başvurdum, isteğim yerine getirilmedi, o yalan haberi yedik yani. Bunu hiç unutmuyorum'' yanıtını verdi.

"TOPLUM O DEĞİL"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında da konuşan Verimli, ''Orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor. Davranış bozukluğu olan bir tutam insanı getirip bin kişiye izletiyorlar. Toplum o değil. Ama ben pişman değilim. Oraya, 'şu davranışı böyle yaparsak daha iyi sonuç alırız' gibi bir misyonla başladım fakat sonra ayrıldım. Onlara başarılar diliyorum'' dedi.