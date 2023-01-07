Müge Anlı'ya katılan cinsel istimar zanlısı Sinan Sardoğan gözaltına alındı
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan kayıp Afiye Gökçe ve birçok kadını attığı cinsel içerikli mesajlarla tehdit eden Sinan Sardoğan olayında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon programına katılan kişinin eşkalini inceledi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.
Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe 17 Aralık 2022'de kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Sinan Sardoğan, Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına katılmıştı.
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