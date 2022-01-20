Müge Anlı'nın sinirli halleri kameraya yansıdı

Müge Anlı'nın ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kendisinin farkında olmadan çekilen sinirli halleri kameralara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 12:22
Müge Anlı'nın sinirli halleri kameraya yansıdı
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ATV ekranlarında yayınlanan  Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, dünkü yayında kısa süreli gergin anlar yaşadı.

Ekran önünde görünmeyen birilerine sinirlendiği anlar kameralara yansıdı. Anlı, bu anların kaydedildiğinin ise farkında değildi. 



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