Müge Anlı'nın sinirli halleri kameraya yansıdı
Müge Anlı'nın ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kendisinin farkında olmadan çekilen sinirli halleri kameralara yansıdı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, dünkü yayında kısa süreli gergin anlar yaşadı.
Ekran önünde görünmeyen birilerine sinirlendiği anlar kameralara yansıdı. Anlı, bu anların kaydedildiğinin ise farkında değildi.
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