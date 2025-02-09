Yayınlanma: 09.02.2025 - 14:56

Güncelleme: 09.02.2025 - 14:56

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı diziye, Müge Bayramoğlu katılacak. Bayramoğlu, dizide Defne karakterine hayat verecek ve hikâyeye sürpriz bir giriş yapacak. Peki, Müge Bayramoğlu kimdir? Müge Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? Müge Bayramoğlu hangi dizilerde oynadı?

MÜGE BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Müge Bayramoğlu, 6 Eylül 1992 yılında Bursa’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı okulundan mezun oldu.

MÜGE BAYRAMOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bayramoğlu, “Pis Yedili”, “O Hayat Benim”, “Koca Koca Yalanlar”, “Aşk Zamanı”, “Çıplak” gibi birçok yapımda rol aldı.