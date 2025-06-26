Muharrem ayı orucu hangi tarihte? Muharrem ayı orucu kaç gün tutulur?

İslam takviminin ilk ayı olan Muharrem, manevi değeri yüksek, ibadetlerle dolu bir dönemdir. Peki Muharrem ayı orucu hangi tarihte başlar ve kaç gün tutulur?

MUHARREM AYI NEDİR?

Muharrem, Hicri takvimin ilk ayıdır. Kur'an-ı Kerim'de faziletine işaret edilen dört haram aydan biridir. Bu ayda özellikle Aşure Günü ve Kerbela Olayı gibi İslam tarihine damga vuran olaylar yaşanmıştır. Bu nedenle hem sünni hem de şii inançta önemli bir yere sahiptir.

2025 YILINDA MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı itibarıyla Muharrem ayı 27 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak.

İslam alemi için bu tarih, hem yeni hicri yılın başlangıcı hem de ibadetlerin yoğunlaştığı bir dönem anlamına gelir.

MUHARREM AYINDA ORUÇ NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayında özellikle Aşure Günü ve onun öncesi veya sonrası oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Bu yıl:

Aşure Günü (Muharrem’in 10’u): 6 Temmuz 2025 Pazar gününe denk geliyor.

Muharrem Orucu: 9-10-11. günler (yani 5-6-7 Temmuz 2025) tutulması sünnettir.

Sünni inanca göre: 1, 2 veya 3 gün oruç tutulabilir (9-10 veya 9-10-11. günler)

Alevi-Bektaşi inancına göre: Muharrem orucu, Kerbela'da şehit edilen İmam Hüseyin ve yoldaşlarının yasını tutmak için 12 gün boyunca tutulur.



