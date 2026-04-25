Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ün hayatı ve kariyeri yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Muharrem Eligül kimdir? Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül kaç yaşında, nereli?

MUHARREM ELİGÜL KİMDİR?

Muharrem Eligül, 1983 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Kariyer Hayatı

Trabzon Tonya ve Konya Derbent ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Daha sonra Konya Yalıhüyük, Adana Saimbeyli Kaymakamı, Bingöl Vali Yardımcısı, Güroymak Kaymakamı, Erzurum Vali Yardımcısı, Muş Korkut Kaymakamı ve Çorum İskilip Kaymakamı olarak görev aldı.

2022 yılında Ayaş Kaymakamlığına vekaleten görevlendirilen Muharrem Eligül, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ayaş’a atandı.