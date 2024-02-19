Müjde Ar ve yapımcı anlaşamadı: Aysel Gürel filmi iptal oldu

Ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in anısına çekilmesi planlanan film, Gürel'in kızı Müjde Ar ve yapımcının anlaşamaması sonucu iptal oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:58
Müjde Ar ve yapımcı anlaşamadı: Aysel Gürel filmi iptal oldu
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Dün 16. ölüm yıldönümü dolayısıyla anılan ünlü söz yazarı Aysel Gürel’in hayatını anlatacak film bir kez daha rafa kalktı.

İptalin nedeninin, yapım şirketi ile Gürel'in kızı Müjde Ar arasındaki anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

Ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in hayat hikayesini anlatan sinema filmin hazırlıkları bir süredir sürüyordu. Sev Yapım’ın imza atacağı “Aysel” filminin yönetmen koltuğunda da Özer Feyzioğlu oturacaktı. Filmin senaryosunu ise Aysel Gürel’in kızı Müjde Ar yazıyordu.

Filmin başrolü için adı geçen isim ise Miray Daner olmuş, filmde Sezen Aksu’yu da Gonca Vuslateri’nin oynaması gündeme gelmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına gör, görüşmeler sürerken filmin Müjde Ar ile yapım şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden iptal edildiği öğrenildi.

Geçmişte BKM’nin de "Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" adlı filmi çekeceği açıklanmış ancak o dönem de film çekilemeden rafa kalkmıştı. 


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