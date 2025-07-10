Müjde Uzman CİMER'e şikayet edildi!

Ünlü oyuncu Müjde Uzman, evinin bahçesinde sokak hayvanlarını beslemesi nedeniyle komşuları tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet edildiğini açıkladı. Uzman, şikâyet üzerine kapısına zabıta ve veteriner ekiplerinin geldiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Müjde Uzman, "Hayatımda ilk defa CİMER'e şikâyet edildim" ifadelerini kullandı. Şikâyet gerekçesinin, evinin kapalı ve özel bahçesinde sokak kedilerini beslemesi olduğunu dile getiren Uzman, bahçesinin temiz ve kontrollü bir alan olduğunu vurguladı.

KEDİLERİN PİSLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Uzman, gelen ekiplerin son derece kibar davrandığını belirterek şunları söyledi:

“Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Neymiş; kediler komşu bahçelere pisliyormuş. Kedinin kaka yaptığı yeri ben mi kontrol ediyorum? Kocaman bahçeli evde oturuyorsun ama gelen kedi, köpek, kuşun dışkısını kontrol etmeyi hayal ediyorsun. Uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular ya da basitçe silip temizlemek gibi çözüm yolları varken; suçu en yakın komşuya atıp şikâyet ediyorsun. Bu, işsizlik ve bencillikten başka bir şey değil.”

KENDİ SORUMLULUK ALANIMDA TEMİZ ŞEKİLDE BESLİYORUM

Uzman, bahçesini her gün kendi elleriyle temizlediğini, sokakta gördüğü çöpleri ve hayvan dışkılarını da topladığını belirtti. Hayvanların doğal davranışlarının insanlar tarafından anlaşılması gerektiğini ifade eden oyuncu, “Kediler, bazı insanlar gibi açıkta bırakmaz, üstünü kapatmadan ihtiyacını gidermek gibi bir davranış sergilemez” dedi.

ŞİKÂYET ETMEK YERİNE YÜZ YÜZE KONUŞULSAYDI

Şikâyeti yapan komşunun kendisiyle doğrudan iletişime geçmediğini belirten Müjde Uzman, şunları kaydetti:

“Bizzat konuşmadan, insan gibi çözüm aramadan çocuk gibi şikâyet etmek gerçekten vicdana da olgunluğa da sığmaz. Diğer komşum gelip desteğini iletti sağ olsun. ‘Ben de bahçemde aynı durumu yaşıyorum, çok normal’ dedi.”

YEŞİL ALANI PAYLAŞMAK SORUMLULUK İSTER

Ünlü oyuncu, sokak hayvanlarının yaşam alanlarının giderek daraldığını vurgulayarak şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

“Her yer beton. Yeşillik bir yerde yaşama lüksün varsa, doğayla ve diğer canlılarla bu alanı paylaşmak zorundasın. Sorumluluğu alarak, gerekirse biraz sıkıntıya katlanarak yaşamalısın.”