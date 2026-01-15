Mükemmelliğe başkaldırı: Sosyal medyanın yeni akımı Messy Girl nedir?

Son yıllarda sosyal medyada yükselen “clean girl” estetiğinin tam karşısında konumlanan Messy Girl stili; dağınık saçlar, doğal makyaj, buruşuk gömlekler, üst üste giyilmiş parçalar ve hafif umursamaz bir tavırla şekilleniyor. Bu akım, “daha az çaba, daha çok gerçeklik” mottosuyla özellikle gençler arasında hızla yayılıyor.

Messy Girl, özensiz görünmekten çok; kusurları saklamadan, hayatın karmaşasını olduğu gibi taşımayı simgeliyor. Dağınık topuzlar, dökülen saçlar, minimal ama tam silinmemiş eyeliner, oversized tişörtler, salaş hırkalar ve gelişigüzel kombinler bu stilin temel parçaları arasında yer alıyor.

MÜKEMMELLİĞE KARŞI BİR DURUŞ

Bu trendin bu kadar sevilmesinin arkasında, sosyal medyada yıllardır pompalanan “kusursuz yaşam” algısına karşı duyulan yorgunluk yatıyor. Her karede filtreli ciltler, pürüzsüz saçlar ve hatasız kombinler görmek, birçok kişide baskı yaratıyor. Messy Girl ise bu algıyı kırıyor:

“Her zaman bakımlı olmak zorunda değilim.”

“Dağınık h âlim de bana ait.”

“Gerçek olmak, mükemmel olmaktan daha de ğerli.”

Bu yönüyle Messy Girl yalnızca bir moda akımı değil, aynı zamanda ruh hâlini ve yaşam biçimini yansıtan bir duruş.

MESSY GİRL STİLİ NASIL UYGULANIR?

Bu görünümü yakalamak için özel parçalara ihtiyacınız yok. Aksine, dolabınızdaki en rahat ve en “uyumsuz” parçalar yeterli:

Oversized ti ş ört veya sweatshirt

Buru şuk g ömlekler

Bol kot pantolonlar

Yar ım toplanmış sa çlar veya da ğınık topuz

Hafif akmış eyeliner, doğal cilt g örünümü

Büyük çantalar, rastgele seçilmi ş aksesuarlar

Amaç, “özenmedim” hissini bilinçli olarak yaratmak. Messy Girl stili, kontrolsüz görünen ama aslında karakterli bir estetik sunar.

NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Çünkü bu trend, insanlara nefes aldırıyor. Her gün “en iyi versiyonunu” sunma zorunluluğuna karşı, “bugünkü hâlim de yeterli” demenin görsel karşılığı oluyor. Özellikle yoğun tempolu şehir yaşamında, Messy Girl estetiği bir tür özgürlük alanı yaratıyor.

Dağınık saçlar, sade yüzler ve salaş kıyafetler artık bir eksiklik değil; bir tercih, hatta bir ifade biçimi. Messy Girl, kusurların da stilin bir parçası olabileceğini hatırlatıyor. Ve belki de bu yüzden, bu kadar gerçek ve bu kadar çekici.