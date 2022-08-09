Murat Cemcir ve Necati Kocabay arasında 'para' davası

09 Ağustos 2022 Salı, 08:52

Arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışan Necati Kocabay, 1 Mart'ta Cemcir'e bir e-mail atarak istifa etti. Ancak Cemcir, Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi.

Sabah’ın haberine göre, Kocabay, istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini öne sürerek sözleşmeyi reddetti. Ardından da Cemcir'in şirketine dava açtı ve maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının kendisine verilmesini istedi.

Murat Cemcir, dava sonrası Kocabay'ın şirketi soyduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Dilekçede, Kocabay'ın, şirketin bilgisi dışında kendisine verilen yetkiyle diğer şirket çalışanlarına usulsüz avans kullandırdığı, bu nedenle işine son verildiği anlatıldı. Cemcir, şirket hesaplarından para çıkışlarının olduğunu, bunların şüphelinin şahsi hesabına aktarıldığını iddia etti. Necati Kocabay'ın şirket kredi kartını, eğlence, yeme-içme, seyahat vb. gibi tamamen şahsi harcamalarına dönük kullandığını ileri sürdü. Cemcir'in 'Soyuldum' iddiasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bilirkişi; Necati Kocabay'ın, yaptığı para transferlerinden bazılarının net olmadığı için şüphe uyandırdığı, kredi kartı ekstrelerinin incelenmesinden çıkan sonuca göre; çok azı şirket yararına ve amacına uygun olan ve daha çok şirketle ilgisi olmayacak şekilde, hatta kişisel harcamalarının daha ağır bastığı düşünülen birtakım harcamalar yaptığı kanaatine vardı. Kocabay hakkında, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Kocabay'ın 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

“AVANS KULLANMA TALEBİM OLMADI”

Soruşturma kapsamında ünlü yapımcı Necati Kocabay'ın da ifadesine başvuruldu. Kocabay, şirket nezdinde pandemi sırasında çalışanların zor durumda kalmaması için maaş kadar prim ödemesi kararlaştırıldığını, şirket çalışanı olduğu için kendisine de bu ödemlerin gerçekleştirildiğini, avansı kullanmak gibi müşteki şirketten bir talebi olmadığı gibi, şirket çalışanlarının verilen bu prim ödemlerinin kötü niyetli olarak sadece kendisinden istendiğini ifade etti.