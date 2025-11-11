Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, 'Breaking Bad'in senaristi ve yönetmeni Vince Gilligan'ın yeni dizisi 'Pluribus'ta sesi ve aranjmanı ile yer aldı. Peki, Murat Evgin kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Evgin şarkıları...

MURAT EVGİN KİMDİR?

Murat Evgin 5 Kasım 1977'de İstanbul'da doğdu. İlkokulu Nurettin Teksan İlkokulu'nda okuduktan sonra İstek Vakfı Özel Belde Lisesi'nde orta ve lise eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo - TV - Sinema ve New York Üniversitesi Intensive Film Workshop bölümlerinde okuduktan sonra; Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünde yüksek lisans yaptı.

Okul yıllarında çeşitli gruplarla çalışan Murat; 1993 yılında babasının 25. Sanat Yılı Konseri'nde gitarıyla sahneye çıkarak profesyonel müzik hayatına başladı. İngiltere ve Amerika'da müzik eğitimi aldıktan sonra Beni Ellere Verdin adlı ilk albümünü çıkardı. 2002 yılında Erol Evgin ile birlikte Baba - Oğul Konser Show turnesine çıktı. 2003 yılının Şubat ayında 2. albümü İnan Bana'yı çıkardı. 2005 yılının Eylül ayında 3. albümü Dün Bugün Yarın'ı çıkardı. Albümdeki şehit şarkısının klibinde Türk sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit oynadı. Şarkının telif haklarından elde edilen tüm gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır.

Murat Evgin ayrıca, Arka Sokaklar, Acemi Cadı, Sahra, Ben Evleniyorum, Sevda Masalı, Kalplerde İkinci Bahar, Çocuğun Var Derdin Var, Haylaz Babam, Ah Kalbim, Ya Şundadır Ya Bunda, Hayaller Gerçek Oluyor, Şimdi Zayıflamak İstiyorum ve Aura gibi dizi, film ve TV programlarının müziklerini yaptı.

MURAT EVGİN KİMİN OĞLU?

Murat Evgin, sanatçı Erol Evgin'in oğludur.

MURAT EVGİN DİSKOGRAFİSİ

Beni Ellere Verdin (1999)

İnan Bana (2003)

Dün Bugün Yarın (2005)

Bambaşka Bir Şehir (2008)

Umut Yolcuları - Bir Hikayem Var Benim (2010)

Bugün Evlenmişsin (Single) (2011)

Arka Sokaklar Dizi Müzikleri (2012)

Ölümsüz (Single) (2013)

Bambaşka Bir Şehir 10. Yıl Versiyonu (2016)

Sahra Orijinal Dizi Müzikleri (2021)

Canım Annem Dizi Müzikleri (2022)