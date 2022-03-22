Murat Göğebakan kimdir? Ne zaman vefat etti, ne kanseriydi? İşte hayat hikayesi

22 Mart 2022 Salı, 13:39

Anadolu rock müziğinin son dönem temsilcilerinden biri olan Murat Göğebakan, aynı türde müzik yapan Cem Karaca, Barış Manço, Ünol Büyükgönenç gibi kült isimlerin şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının 'Murat Abi' diye seslendiği ünlü şarkıcı kendisine 'Sevgi Adamı' lakabını takmıştı. 2014 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Uzun Adam' adlı şarkı besteledi. Bu şarkı, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve aynı yıl yerel seçimlerinde AKP mitinglerinde kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan, Murat Göğebakan'ı balkon konuşmasında bu sözlerle andı: "Bu kampanyada gerçekten şarkılarımıza kendi ruh dünyalarını katan sanatçılarıma huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyorum. Tabii bu sanatçılarımızdan özellikle Murat Göğebakan kardeşimi hakka uğurladık. Bu akşam da onu unutmam mümkün değil. diyorum ki hakka uğurladığımız Göğebakan kardeşime hep birlikte birer fatiha gönderelim."

Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas, Murat Göğebakan / 2014

MURAT GÖĞEBAKAN'IN HAYATI

9 Ekim 1968 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Anne ve babası Almanya'da çalışması dolayısıyla 7 yaşına kadar Adana ile Almanya arasında gidip gelerek yaşadı.

İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da okudu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 1986 yılında tamamladı. Mezuniyetinden sonra bir süre Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Bu yıllarda dergah eğitimi aldı, gitar dersleri verdi.

1995 yılında İstanbul'a geldi. 1996 yılında 'Ben Sana Aşık Oldum' adlı ilk albümünü çıkardı. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'en iyi çıkış yapan erkek sanatçı' ödülüne layık görüldü.

2002 yılında çıkardığı 'Ay Yüzlüm' albümüyle Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği'nin (MÜ-YAP) en çok satan albüm ödüllerine layık görüldü.

2005 yılında 'Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma Murat Göğebakan' adlı bir kitap çıkardı.

Müzik kariyeri boyunca Ahmet Koç, Ali Koç, Tuncer Tunceli, Grup Çağrışa, Nazmi Sunal, Gece Yolcuları, Emrah Demiralp, Ali Demirel, Ömer Faruk Güney, Yıldıray Gürgen gibi sanatçılarla çalışan Murat Göğebakan; Cem Karaca, Barış Manço, Bora Ayanoğlu, Zülfü Livaneli, Ünol Büyükgönenç, Cengiz Kurtoğlu, Sinan Özen ve Ferdi Tayfur gibi isimlerin eserlerini de albümlerinde yorumladı.

Kendi albümleri dışında 'Sindomax', 'Aynı Mahallenin Çocukları', 'Geçmişten Geleceğe Yunus Emre' ve 'Bahar' gibi projelerde yer aldı.

Murat Göğebakan'ın son hali / 2014

MURAT GÖĞEBAKAN'IN ÖLÜMÜ

2009 yılında grip şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri (lösemi) teşhisi kondu. İki yıllık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve müzik çalışmalarını sürdürdü.

2013 yılında hastalığı nükseden Murat Göğebakan, 31 Temmuz 2014 tarihinde 45 yaşında hayatını kaybetti. Kardeşi Melih Göğebakan, abisinin 2011 yılında boşandığı eşi Sema Bekmez'in evliyken kendisini aldatması dolayısıyla psikolojik çöküntü yaşaması nedeniyle kan kanseri hastalığının tekrarladığını dile getirdi. Annesi Hatice Göğebakan ise, Murat Göğebakan'ın Sema Bekmez'e olan üzüntüsü nedeniyle tedaviyi reddettiğini ve ölmeyi tercih ettiğini söyledi.

ÖZEL YAŞAMI

1968 doğumlu olan Murat Göğebakan, vefat ettiği 2014 yılında 45 yaşındaydı.

1994-1996 yılları arasında Senem Hanım ile evli kaldı. Bu evliliğinden 'Bülent' adında bir oğlu oldu. 2000-2011 yılları arasında oyuncu menajeri Sema Bekmez (d.1969, ö.2020) ile evli kaldı.

Murat Göğebakan 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve terazi burcuydu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @muratgogebakanofficial kullanıcı adıyla yer alıyordu.

Murat Göğebakan ve Sema Bekmez

MURAT GÖĞEBAKAN ALBÜMLERİ

1997 - Ben Sana Aşık Oldum

1998 - Sen Rahatına Bak

1999 - Tek Suçum Seni Sevmekmiş

2000 - Merhaba

2000 - Sindomax

2002 - Ay Yüzlüm

2004 - Yaralı

2004 - Aynı Mahallenin Çocukları

2005 - Sana Olan Aşkım Şahit

2005 - Geçmişten Geleceğe Yunus Emre

2007 - Sevgiliye

2007 - Bahar

2010 - Aşıklar Yolu

2012 - Aşkın Gözyaşları